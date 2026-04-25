Renata Lusin verrät: Ist die Familienplanung abgeschlossen?

Renata Lusin (38) hat auf Instagram eine klare Ansage gemacht: Ein drittes Kind wird es für sie und ihren Mann Valentin Lusin (39) nicht geben. Die beiden Let's Dance-Profis sind seit dem 9. April 2026 stolze Eltern von zwei Töchtern. Nesthäkchen Tessa ist das jüngste Mitglied der vierköpfigen Familie und hat das Familienglück der Lusins komplett gemacht. "Der liebe Gott entscheidet, aber die Familienplanung ist abgeschlossen", stellte Renata nun klar.

Trotz aller Freude über den Nachwuchs war die erste Zeit nach der Geburt alles andere als einfach. Die Profitänzerin berichtete offen darüber, wie fordernd das Wochenbett ist – sowohl körperlich als auch emotional. Schlafmangel und die Umstellung auf den Alltag mit zwei kleinen Kindern verlangen ihr derzeit viel ab. Dazu kamen Stillprobleme: Die kleine Tessa hatte ein verkürztes Zungenbändchen und musste sich kurz nach der Geburt einem Lasereingriff unterziehen, bei dem das Bändchen durchtrennt wurde. Damit ist sie nicht allein – dasselbe war bereits bei ihrer großen Schwester Stella der Fall. Inzwischen trinkt Tessa besser. Trotz der Sorgen und Herausforderungen überwiegt bei den Lusins das Gefühl, als Familie angekommen zu sein.

Dabei hatten Renata und Valentin ihre Fans kurz nach Tessas Geburt noch selbst zum Rätseln gebracht. Noch im Krankenhaus posteten die beiden einen humorvollen Clip, in dem ein Ton mit den Worten "Wow, lass uns das nochmal machen" zu hören war – woraufhin Renata mit einem Augenzwinkern "Nein, nein, nein, nein" antwortete. Was damals als Scherz gemeint schien, hat die 38-Jährige nun auf Instagram endgültig bestätigt. Stella, die erste Tochter des Paares, kam im März 2024 zur Welt.

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Instagram / renata_lusin Renata Lusin, Profitänzerin

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Getty Images Valentin und Renata Lusin bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in Köln

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Instagram / renata_lusin Renata und Valentin Lusin, Tänzer