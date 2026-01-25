Pikant: Maria Höfl-Riesch und ihr Ex besuchen dasselbe Event

Bei der glamourösen "Kitz Race Party" im Rahmen des legendären Hahnenkamm-Rennens in Kitzbühel zeigten sich am 23. Januar sowohl Maria Höfl-Riesch (41) als auch ihr Ex-Mann Marcus Höfl – nur wenige Minuten voneinander entfernt auf demselben schwarzen Teppich. Während die ehemalige Skirennläuferin elegant mit ihrem neuen Partner Johann Schrempf flanierte, strahlte Marcus Höfl an der Seite seiner frisch angetrauten Ehefrau Marion in die Kameras. Die Atmosphäre schien laut Bunte trotz der besonderen Umstände entspannt, was für die zivilisierte Art ihrer Trennung spricht.

Die Liebesgeschichte von Maria und Marcus begann märchenhaft: 2010 bei den Olympischen Winterspielen in Vancouver funkte es zwischen der erfolgreichen Wintersportlerin und dem Sportmanager. Bereits ein Jahr später feierten sie ihre Traumhochzeit im österreichischen Going am Fuße des Wilden Kaisers. Während ihrer 13-jährigen Ehe erlebten sie gemeinsam Marias größte sportliche Triumphe – ihre Olympiasiege 2010 und 2014 sowie ihren WM-Titel 2013. Doch bereits 2018 gab es laut der Bild erste Krisengerüchte um das Paar. Im August 2024 verkündeten sie schließlich das Aus: "Nach reiflicher Überlegung und schweren Herzens haben wir uns dazu entschieden, in Zukunft privat getrennte Wege zu gehen", erklärten beide in einem gemeinsamen Instagram-Statement. "Wir haben uns langsam, aber stetig voneinander entfernt. Es war ein schleichender Prozess, irgendwann ­haben wir die Kurve nicht mehr gekriegt", verriet Maria der Gala. Die Scheidung wurde nur fünf Monate später vollzogen – ein seltenes Beispiel für eine harmonische Trennung ohne Drama.

Marcus hat mit seiner Silvester-Hochzeit in Kitzbühel ein bemerkenswertes Liebes-Comeback gefeiert – mit Marion Popp. Die beiden waren bereits vor 16 Jahren ein Paar, bevor Marcus Maria kennenlernte. Der Sportfunktionär geriet ins Schwärmen: "Es fühlt sich rundum gut an. Und nochmal ganz anders als während unserer ersten Beziehung. Erwachsener und entspannter", schwärmte er bei Bunte über sein neues altes Glück." Und auch Maria wagt den Neuanfang. Sie genießt ihre Beziehung mit dem 65-jährigen Kreuzfahrt-Manager Johann. Bei der "Weißwurstparty" im Stanglwirt erzählte sie: "Ich bin am liebsten mit ihm zusammen, egal wo." Mitte Februar planen die beiden bereits eine romantische Reise in die Südsee.

Getty Images Maria Höfl-Riesch und Marcus Höfl im Februar 2024

Getty Images Johann Schrempf und Maria Riesch, April 2025

Instagram / marcushoefl Marcus Höfl, Luca Popp und Marion Popp, Mai 2025