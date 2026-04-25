Trotz Lungenfibrose: Mette-Marit erfüllt offiziellen Termin

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) hat trotz ihrer schweren Erkrankung einen offiziellen Termin am Schloss übernommen. Bereits zum zweiten Mal in Folge lud sie zum Fosse-Vortrag und der Fosse-Preisverleihung in Oslo ein – eine Veranstaltung der Nationalbibliothek zu Ehren des Schriftstellers Jon Fosse. In diesem Jahr hielt die US-amerikanische Autorin Marilynne Robinson den Vortrag, während die Niederländerin Paula Stevens den Fosse-Übersetzerpreis entgegennahm. Gegenüber der Zeitung Verdens Gang zeigte sich die Kronprinzessin im Vorfeld erfreut: "Dass Marilynne Robinson die diesjährige Fosse-Vorlesung hält, zeigt, dass die Veranstaltung sich bereits als ein wichtiger Treffpunkt im öffentlichen Gespräch über Themen aus Literatur, Philosophie und Theologie etabliert hat."

Diesmal erschien Mette-Marit ohne die Sauerstoffzufuhr, die bei ihrem letzten öffentlichen Termin noch sichtbar gewesen war. Kongehausexpertin Caroline Vagle äußerte sich gegenüber dem Magazin Se og Hør zu dem Auftritt: "Die Kronprinzessin trotzt der Krankheit und geht ihrer Arbeit nach. Sie hatte diesmal keine Sauerstoffzufuhr, aber man hörte, dass sie beim Sprechen Mühe hatte zu atmen." Caroline zeigte sich dennoch wenig überrascht: "Das ist etwas, wofür sie wirklich brennt, und das ist ihr wichtig. Sie ist seit vielen Jahren eine wichtige Botschafterin für norwegische Literatur, eben wegen dieses Engagements." Mette-Marit ist Schirmherrin sowohl des Fosse-Vortrags als auch der Fosse-Preisverleihung, und die Nationalbibliothek hat bestätigt, dass die Schirmherrschaft bis 2030 gesichert ist.

Kronprinzessin Mette-Marit leidet an chronischer Lungenfibrose, einer unheilbaren Erkrankung, die das Lungengewebe schädigt und die Atmung zunehmend erschwert. Zuletzt hatte sie Mitte April am Empfang der norwegischen Paralympics-Delegation im Schloss teilgenommen – damals war sie erstmals öffentlich mit einer Nasenkanüle erschienen. Parallel zu ihren gesundheitlichen Herausforderungen steht das Kronprinzenpaar weiterhin unter öffentlichem Druck wegen der sogenannten Epstein-Affäre: Die frühere Verbindung von Mette-Marit zu dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sorgt in Norwegen für anhaltende Debatten. Während manche Kommentatoren mehr Transparenz und Antworten von Kronprinz Haakon (52) fordern, verteidigen andere das Paar. Ex-Politikerin Kristin Clemet schrieb auf Facebook: "Die Erklärung kann, wie einige angemerkt haben, völlig wahr sein. Und so verhalten wir uns normalerweise gegenüber anderen Menschen: Wir gehen davon aus, dass das, was andere sagen, wahr ist." Sie räumte jedoch auch ein: "Ich bin, wie sehr viele andere, enttäuscht von dem, was die Epstein-Dokumente zeigen, und es ist kein Wunder, dass das Vertrauen in die Kronprinzessin einen Knacks bekommen hat."

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit spricht bei der Fosse Lecture im Königspalast in Oslo, 23. April 2026

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026

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IMAGO / PPE Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon im August 2025