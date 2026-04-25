Nach Schauspielrollen: Will Daniel Völz zurück ins Reality?

Daniel Völz (41) ist vielen noch als Bachelor des Jahres 2018 bekannt – doch inzwischen hat der Realitystar seinen Weg in die Schauspielerei gefunden. Aktuell ist er in einer Gastrolle bei Berlin - Tag & Nacht zu sehen, wo er den zwielichtigen Autohändler Rocco Kern spielt. In einem Interview mit der Agentur Magic Connection verrät Daniel nun, ob er sich nach all den Schauspiel-Schnupperstunden vorstellen könnte, dem Reality-TV noch einmal eine Chance zu geben – und hat dabei eine klare Meinung zu dem, was sich in der Branche verändert hat.

Eine Rückkehr ins Reality-TV schließt Daniel nicht grundsätzlich aus. "Ich finde, Reality macht schon sehr viel Spaß. Ich muss keinen Text lernen, und Challenges, blöd quatschen und Sprüche klopfen kann ich", erklärt er. Allerdings übt er auch deutliche Kritik am aktuellen Zustand der Branche: "Aber man muss auch sagen, die aktuelle Reality-Fernsehlandschaft ist auch nicht mehr das, was sie war, als ich Der Bachelor, Promi BB usw. gedreht habe. Es geht gefühlt nur noch darum, wer am dramatischsten sein und irgendein Beef erfinden kann." Hinzu käme ein weiterer, ganz pragmatischer Grund gegen eine Rückkehr: "Außerdem zahlen die nicht genug."

Zur Schauspielerei fand Daniel nach eigenen Angaben eher spät – obwohl er eigentlich aus einer Schauspiel- und Synchronsprecherfamilie stammt und schon früh auf der Bühne stand. Den entscheidenden Schritt habe er erst 2016 nach einem Theaterauftritt in Amerika gemacht, wie er im Interview erzählt. Sein bisher bekanntestes TV-Kapitel bleibt jedoch der Auftritt als Rosenkavalier in der achten Staffel von "Der Bachelor", mit dem er einem breiten Publikum bekannt wurde.

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Instagram / daniel_voelz Daniel Völz, Reality-TV-Bekanntheit

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MG RTL D / Arya Shirazi Daniel Völz, Bachelor von 2018

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Magic Connection Daniel Völz und Charice Firmino, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller