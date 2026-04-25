Nach Vorwürfen: Blackpink-Jisoo distanziert sich von Bruder

Blackpink-Star Jisoo (31) hat sich von ihrem älteren Bruder Kim Jung Hoon distanziert. Laut dem YouTuber Lee Jin Ho soll die Familie bereits im Mai 2025 den Kontakt zu ihm vollständig abgebrochen haben – und das schon lange bevor die Öffentlichkeit von den Vorwürfen gegen ihn erfuhr. Auslöser war demnach ein anonymer Beitrag auf der Job-Community-Plattform Blind, in dem Kim beschuldigt wurde, eine Sexualhandlung heimlich gefilmt und mutmaßlich illegale Aufnahmen weiterer Frauen besessen zu haben. Am 15. April wurde er dann wegen des Vorwurfs der sexuellen Nötigung einer Internetmoderatorin in Seoul festgenommen. Der Haftbefehl wurde Allkpop zufolge allerdings später von der Staatsanwaltschaft aufgrund mangelnder Beweise abgelehnt.

Lee Jin Ho schilderte auf seinem YouTube-Kanal, dass Kim zum Zeitpunkt des anonymen Beitrags noch geschäftlich für seine Schwester tätig war. Nach den Vorwürfen habe er jedoch sang- und klanglos seine Handynummer geändert und den direkten Kontakt abgebrochen. Das Vertrauen der Familie sei daraufhin vollständig zerstört worden. Im Zuge der Enthüllungen fiel auch auf, dass Kim in dem im März gestarteten Drama "Boyfriend on Demand" namentlich erwähnt wurde. Jisoo soll seinen Namen sofort nach Bekanntwerden am 6. März entfernen lassen haben – die Korrektur kostete sie demnach über zehn Millionen Won, umgerechnet etwa 5.783 Euro, die sie persönlich bezahlte. Am 22. April sagte sie außerdem einen geplanten Auftritt am Flughafen ab und reiste stattdessen nach Cannes.

Jisoos Agentur BLISSOO reagierte auf die öffentliche Aufmerksamkeit mit einem offiziellen Statement, das über die Anwaltskanzlei Kim und Chang verbreitet wurde. Darin wurde klargestellt, dass die Vorwürfe gegen Kim in keinerlei Zusammenhang mit Jisoo oder dem Unternehmen stehen. Familienmitglieder hätten lediglich in der Anfangsphase der Firmengründung begrenzte Unterstützung geleistet, seien jedoch weder am Management beteiligt noch vergütet worden. Zudem betonte die Agentur, dass Jisoo bereits seit ihrer Zeit als Trainee eigenständig lebt und keine Kenntnisse über private Angelegenheiten ihrer Familienmitglieder hat.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jisoo beim im Musée du Louvre 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Jisoo, Lisa, Jennie und Rosé von Blackpink, April 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / sooyaaa__ Jisoo im Juni 2023

Anzeige