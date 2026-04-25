Christin Pawlowski wirft Ex Calvin Ogara Lovebombing vor

Christin Pawlowski macht ihrem früheren Partner Calvin Ogara in der Datingshow Match My Ex Vorwürfe. Während Calvin dort immer enger mit Kandidatin Aurelia Lamprecht anbandelt, platzt Christin der Kragen. Im Gespräch mit ihrem Verflossenen wirft sie ihm vor, Frauen mit großen Gefühlen zu überschütten, aber es nicht ernst zu meinen: "Lovebombing und dann fallen lassen." Die Influencerin erklärt im Einzelinterview, dass dies die Masche ihres Ex sei: "Calvin ist ein Typ, in den verliebt man sich so, weil er weiß, was er macht."

Im Gespräch mit Calvin macht Christin deutlich, dass ihre alten Wunden längst nicht verheilt sind und prophezeit: "Ich weiß, dass du keine emotionale Bindung aufbauen wirst." Calvin versucht, die Situation zu beruhigen und fleht: "Tu mir bitte den Gefallen und stichel nicht. Das ist hamma unnötig. Man kann nie sagen, was passieren wird, Alter. Das ist der zweite Tag mit ihr. Eine Nacht im Bett verbracht und so ist alles offen." Kurz darauf erzählt er Aurelia von der hitzigen Diskussion mit seiner Ex. Sie reagiert verständnisvoll und betont, sie würde Rücksicht nehmen, wenn Christin direkt auf sie zukäme: "Sprechenden Menschen kann man helfen." Doch dazu kommt es zunächst nicht.

Stattdessen kochen die Emotionen in der Villa weiter hoch. Auf einer nächtlichen Party lassen Calvin und Aurelia alle Hemmungen fallen: Sie tanzen engumschlungen, knutschen ausgelassen und zeigen sich völlig unbeeindruckt davon, dass Christin alles mit ansehen muss. Für die Fitness-Influencerin ist das ein weiterer Stich ins Herz. "Ich gebe zu, es ist schon verletzend, dass Calvin einen Ersatz für mich findet. Ich muss akzeptieren, es geht nicht mehr. Es funktioniert nicht", gesteht Christin unter Tränen. Die gemeinsame Vergangenheit mit Calvin, die sie als schmerzhaft beschreibt, steht deutlich zwischen den beiden Ex-Partnern: Christin küsste damals einen Kumpel von Calvin, er ging ihr wiederum mit einer Jungfrau fremd. Was folgte, war eine toxische On-off-Beziehung.

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CH Media Entertainment Christin Pawlowski in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Ogara und Aurelia Lamprecht in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Aurelia Lamprecht und Calvin Ogara in "Match My Ex"