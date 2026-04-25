Prinz Harry betont: Er ist "Teil der königlichen Familie"

Eigentlich gilt das Verhältnis der britischen Royals als zerrüttet. Prinz Harry (41) hat sich in einem neuen Interview aber zu seiner Rolle innerhalb der Königsfamilie geäußert und eine klare Botschaft gesendet: "Ich werde immer Teil der königlichen Familie sein." Gegenüber ITV News sprach der 41-jährige Herzog von Sussex außerdem über die aktuellen weltpolitischen Konflikte und forderte Staatschefs dazu auf, "echte Führungsstärke" zu zeigen, um die Kriege in der Ukraine und im Nahen Osten zu beenden. Er betonte gegenüber den Journalisten: "Und ich bin hier, um zu arbeiten – genau das zu tun, wozu ich geboren wurde, und es macht mir Freude."

Im Interview wies Harry zudem Berichte zurück, wonach er kein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie mehr sei. Harry und seine Frau Meghan Markle (44) hatten sich 2020 aus ihren Pflichten als Senior Royals zurückgezogen und sind in die USA ausgewandert. Ihre gemeinsamen Kinder Prinz Archie (6) und Prinzessin Lilibet (4) erhielten ihre Titel, nachdem König Charles III. (77) nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (†96) im Jahr 2022 den Thron bestiegen hatte. Das Verhältnis zu seinem Vater Charles und seinem Bruder William (43) gilt als angespannt – Charles sah Harry zuletzt im September, zu William besteht nach wie vor kaum Kontakt.

Auf seinen Vater und seine Stiefmutter Königin Camilla (78) angesprochen, endete das Interview abrupt. Grund war eine Frage über den bevorstehenden Auslandsaufenthalt des Königspaars in den USA und ob Harrys Aussagen Auswirkungen auf den Staatsbesuch der beiden haben könnten. Mit den knappen Worten "Nein, das glaube ich nicht, überhaupt nicht" beendete Prinz Williams Bruder das Gespräch. Das Interview erschien kurz nach seinem Aufenthalt in Kiew. Sein Besuch in der ukrainischen Hauptstadt blieb jedoch nicht ohne politische Reaktion: Im Anschluss an ein Briefing im Weißen Haus erklärte US-Präsident Donald Trump (79), Harry spreche "nicht länger für das Vereinigte Königreich".

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Getty Images Prinz Harry, 23. April 2026

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

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Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich