Zum Geburtstag: Bradley Cooper verwöhnt Gigi mit XXL-Bouquet

Zu ihrem 31. Geburtstag am 23. April wurde Gigi Hadid (31) mit einem wahren Blütenmeer überhäuft. Gleich sechs prächtige Blumenarrangements zeigte das Model in ihrer Instagram-Story – doch eines stach dabei besonders hervor: ein riesiges Bouquet von ihrem Freund Bradley Cooper (51). Mit einem Schock-Emoji und den Worten "Mein Mann" teilte Gigi den Anblick des beeindruckenden Gestecks mit ihren Followern. Das bunte Arrangement aus gelben, rosa, roten und weißen Blüten inmitten von Grün thronte auf Gigis Esstisch und war damit eindeutig der Hingucker unter den Geburtstagsgeschenken.

Neben Bradleys XXL-Bouquet gab es weitere florale Grüße zu bestaunen. So schickte Modelegende Tommy Hilfiger (75) ein elegantes weißes Arrangement, während der Kosmetikkonzern Maybelline mit einem rosa Blumenstrauß gratulierte. Einen Sonnenblumenstrauß bezeichnete Gigi liebevoll als ihre "Seelen-Blumen". Der "A Star Is Born"-Regisseur und das Model halten ihre Beziehung zwar weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus, seit sie im Oktober 2023 erstmals als Paar in Erscheinung getreten sind – doch immer wieder gewähren sie kleine Einblicke in ihr gemeinsames Leben.

So berichtete Gigi gegenüber dem Magazin Vogue, dass Bradley sie aktiv dabei unterstützt, kreative Träume zu verfolgen – und sogar dazu ermutigt hat, beim Disney-Realprojekt "Tangled" vorzusprechen. Beim Met Gala 2025 verriet sie außerdem: "Ich bin aufgewacht, war mit meinem Mann zusammen. Wir hatten einen entspannten Morgen mit viel Lachen." Zuletzt zeigte sich das Paar gemeinsam mit Bradleys Tochter Lea in New York – ein vertrautes Familienbild. Gigi selbst ist Mutter einer fünfjährigen Tochter namens Khai, die aus ihrer früheren Beziehung mit Zayn Malik (33) stammt.

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Getty Images Gigi Hadid, März 2025

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Instagram / gigihadid Gigi Hadid zeigt den Blumenstrauß, den sie von Bradley Cooper bekommen hat

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Getty Images Bradley Cooper, Dezember 2025