Im Rennwagen: Prinz William scherzt über seine Körpergröße

Mit einem Augenzwinkern hat Prinz William (43) am Donnerstag, dem 23. April, seinen Besuch beim britischen Formel-E-Team Jaguar TCS Racing in Erinnerung behalten. Der Prinz von Wales, der mit einem Meter einundneunzig zu den großgewachsenen Royals zählt, stattete dem Team-Hauptquartier einen Solobesuch ab, um dessen Ansatz zu Elektrifizierung, Innovation und Nachhaltigkeit zu würdigen. Als er dabei in einen der Rennwagen in Entwicklung Platz nehmen durfte, konnte er sich einen Witz nicht verkneifen: "Da ist nicht viel Platz für die Beine, oder?", sagte er laut People.

Neben dem Sitzen im Cockpit traf William die Jaguar-Fahrer Mitch Evans und António Félix da Costa und bekam einen Einblick, wie das Team seine Rennwagen entwirft und entwickelt. Der Besuch fiel auf den gleichen Tag wie der achte Geburtstag seines jüngsten Sohnes Prinz Louis (8). Zu diesem Anlass teilten William und Prinzessin Kate (44) ein neues Foto ihres Nesthäkchens, das während eines Familienurlaubs in Cornwall entstanden ist und den kleinen Royal strahlend lächelnd zeigt. Außerdem veröffentlichten die beiden ein Video von Louis beim Sport und am Strand. Kurz zuvor hatte auch der älteste Sohn der Familie, Prinz George (12), für Aufsehen gesorgt: Beim Ostergottesdienst in der St. George's Chapel auf Schloss Windsor fiel auf, dass der Zwölfjährige inzwischen fast so groß ist wie seine Mutter Kate – und die misst immerhin 1,75 Meter.

Groß zu sein liegt bei den Royals offenbar in der Familie. Bereits bei früherer Gelegenheit hat Louis' Geburtstagsporträt, das Fotograf Matt Porteous in Cornwall aufnahm, für viel Aufmerksamkeit gesorgt: Fans entdeckten darin eine auffällige Ähnlichkeit zwischen dem Jüngsten und seiner Mutter Kate. Ob auch Louis dereinst an die stattliche Größe seines Vaters heranreichen wird, bleibt abzuwarten – Georges rasantes Wachstum legt zumindest nahe, dass die Gene des Prinzen von Wales sich durchzusetzen scheinen.

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Getty Images Prinz William beim Homewards-Besuch zu Jugendobdachlosigkeit in Bournemouth

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Matt Porteous Prinz Louis Geburtstagsporträt zu seinem achten Geburtstag

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern beim Oster-Gottesdienst in der St George’s Chapel in Windsor, April 2026