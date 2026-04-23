"Iconic Dances": Das erwartet Fans morgen bei "Let's Dance"

In der siebten Show der aktuellen Let's Dance-Staffel erwartet die Zuschauer am Freitagabend bei RTL eine besondere Herausforderung für die verbliebenen acht Tanzpaare. Statt eigener Choreografien müssen sie legendäre Auftritte aus der Geschichte der beliebten Tanzshow neu aufleben lassen – sogenannte "Iconic Dances". Dabei treten Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) mit einer Rumba zu "The Most Beautiful Girl in the World" von Prince (†57) an – eine Performance, mit der Moritz Hans (30) 2020 glänzte. Nadja Benaissa (43) und Vadim Garbuzov (38) interpretieren Sarah Engels (33) berühmten Contemporary zu "Crazy in Love" von Beyoncé (44) neu, und Milano (27) tanzt gemeinsam mit Marta Arndt den legendären Jive von Rúrik Gíslason (38) zu "Don't Worry Be Happy" von The Baseballs.

Auch die anderen Paare haben große Fußstapfen zu füllen: Bianca Heinicke (33) und Zsolt Sándor Cseke (38) wagen sich an den berühmten Charleston von Alexander Klaws (42) zu "Dick & Doof", während Ross Antony (51) und Mariia Maksina einen Slowfox zu Frank Sinatras (†82) "Love & Marriage" zeigen, der 2012 von Lars Riedel (58) performt wurde. Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) tanzen einen Wiener Walzer zu "What If I" von Meghan Trainor (32) – ursprünglich konnte damit Valentina Pahde (31) das Publikum begeistern. Gustav Schäfer (37) und Anastasia Maruster tanzen eine Salsa zu Marc Anthonys (57) "Valio la Pena", die "Let's Dance"-Fans 2019 bei Pascal Hens (46) gesehen haben. Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) treten die Nachfolge von Vanessa Mai (33) an und zeigen eine Salsa zu "Locos los Dos".

Der direkte Vergleich zu den Allstars der vergangenen Staffeln birgt ein hohes Risiko für die Promis der diesjährigen Staffel – immerhin wollen sie mithalten können oder sogar neue Standards setzen. Als wäre das nicht genug Druck, steht in der Folge zusätzlich der legendäre Discofox-Marathon auf dem Programm: Alle Paare tanzen dabei gleichzeitig auf dem Parkett zu Songs, die die Zuschauer vorab per Voting ausgewählt haben. Das Duo, das am längsten durchhält und dabei die beste Stimmung verbreitet, sichert sich den Sieg und wichtige Punkte im Wettbewerb.

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RTL / Stefan Gregorowius Jorge González, Motsi Mabuse, Joachim Llambi

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RTL / Stefan Gregorowius Die Tanzpaare der 5. Show von "Let's Dance"

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RTL / Stefan Gregorowius Die Stars von "Let's Dance" in der vierten Liveshow

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