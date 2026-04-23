Strikte "Let's Dance"-Vorschrift: Das ist für die Stars tabu

Wer bei Let's Dance mitmacht, muss sich an klare Spielregeln halten – und das nicht nur auf dem Tanzparkett. In den Liveshows der RTL-Tanzshow gilt in der sogenannten Sky-Lounge, wo Moderatorin Victoria Swarovski (32) die Kandidatinnen und Kandidaten zwischen den Auftritten empfängt, ein striktes Handyverbot. Wie RTL berichtet, soll diese Regel sicherstellen, dass sich die Promis und ihre Profitanzpartner voll auf ihren Auftritt konzentrieren können, ohne sich durch ihre Smartphones ablenken zu lassen.

In den Werbepausen entspannt sich die Lage dann aber merklich. Hinter der Sky-Lounge gibt es einen separaten Bereich, in dem die Teilnehmer durchatmen dürfen – und in dem auch die Handys wieder erlaubt sind. Dort warten Snacks, Wasser, Beauty-Stationen sowie die persönlichen Sachen der Stars. Ordnung ist dabei Nebensache: Laut RTL liegt dort schon mal das ein oder andere Stück auf dem Boden. Schlagerstar Anna-Carina Woitschack (33) kann damit gut leben. "Das macht's gemütlich, ist wie daheim", sagte sie gegenüber RTL über die etwas chaotische Atmosphäre hinter den Kulissen. Bei dem Stress einer Liveshow bleibe schlicht keine Zeit fürs Aufräumen.

Für Gesprächsstoff vor dem Start der aktuellen Staffel sorgte Kandidatin Betty Taube (31), die bereits im Vorfeld mit einem eigenen Trainer an ihren Tanzkünsten gearbeitet hatte. Einige Zuschauerinnen und Zuschauer witterten darin einen unfairen Vorteil. RTL stellte jedoch klar, dass dies kein Regelverstoß sei. "Grundsätzlich dürfen sich die Prominenten eigenständig auf ihre Teilnahme vorbereiten – ob durch privates Training, Konditions- oder Fitnesseinheiten", hieß es vom Sender. Entscheidend sei vielmehr, dass ab dem offiziellen Trainingsstart alle Kandidatinnen und Kandidaten unter denselben Bedingungen mit ihren zugeteilten Profitänzern arbeiten.

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RTL / Stefan Gregorowius Daniel Hartwich und Victoria Swarovski, "Let's Dance"-Moderatoren

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