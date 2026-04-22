Patricija Ionel & Willi: Was sagt Alexandru zu so viel Nähe?

Das Aus bei Let's Dance liegt für Patricija Ionel (31) und Willi Whey (31) zwar schon hinter ihnen, doch der gemeinsame Abschnitt lässt die Profitänzerin offenbar nicht los. Auf Instagram teilte sie jetzt Eindrücke aus dem gemeinsamen Training und schrieb dazu: "Das hier ist nicht nur eine Tanzreise. Es ist ein Teil unserer Geschichte geworden! Und schade, dass es vorab die letzte Folge war!" Die Fans reagieren begeistert auf die Bilder und trauern dem Duo nach. "Ihr habt das so, so toll gemacht und wart einfach eins auf der Tanzfläche", schwärmt ein Fan. Auch Schauspielerin Simone Thomalla (61) meldete sich in den Kommentaren mit Applaus.

Doch nicht alle Reaktionen drehen sich nur ums Tanzen – einige Fans glauben, bei der Rumba zwischen Patricija und Willi Funken gesehen zu haben. "Da geht doch was, gebt es zu", schreibt ein Fan mit einem Smiley. Patricijas Ehemann Alexandru Ionel (31) macht die Gerüchte mit einem entspannten Kommentar selbst zum Thema – und nimmt ihnen damit jede Ernsthaftigkeit: "Da geht safe was", schreibt er. Patricija selbst gibt ebenfalls Klarheit: Auf einen Kommentar, der Willi scherzhaft bemitleidet, antwortet sie bei Instagram: "Ich glaube, genau andersrum ist es meistens. Wir alle sind so konzentriert, dass wir nichts merken und spüren füreinander, aber nach außen sieht es nach mega viel aus."

Für Willi war das Ausscheiden in der sechsten Show ein emotionaler Moment, auch wenn er sich dabei betont gelassen zeigte. Bei "Let's Dance" musste das Duo im Entscheidungsduell gegen Sängerin Nadja Benaissa (43) und Tanzpartner Vadim Garbuzov (38) die Segel streichen. Trotz des Rauswurfs gilt das Paar bei vielen Zuschauern als eines der beliebtesten der aktuellen Staffel – ein Fan fasste die Stimmung auf Instagram kurz zusammen: "The best couple ever."

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RTL / Stefan Gregorowius Willi Banner und Patricija Ionel bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

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Instagram / bellatricija Alexandru und Patricija Ionel, Profitänzer

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