Empfang: Kronprinzessin Mette-Marit nutzt Sauerstoffgerät

Besonderer Auftritt in Oslo: Kronprinzessin Mette-Marit (52) zeigte sich am vergangenen Freitag beim Empfang der norwegischen Paralympics-Delegation im Königlichen Schloss erstmals öffentlich mit einem gut sichtbaren Sauerstoffschlauch in der Nase. Anlass war die Ehrung der Athletinnen und Athleten, die im März bei den Paralympischen Spielen in Italien angetreten waren und dort Erfolge gefeiert hatten. Aufnahmen des öffentlich-rechtlichen Senders NRK zeigen den Moment am Schloss. In den Bildern ist die Royal mit einer Nasenkanüle zu sehen, die an ein kleines, tragbares Gerät angeschlossen ist. Gemeinsam mit den Paralympics-Stars nahm sie am Termin teil, der ganz im Zeichen des Sports stand.

Der Sender erinnert daran, dass Mette-Marit bereits 2018 die Diagnose Lungenfibrose öffentlich gemacht hat. Im Dezember 2025 sprach sie dort darüber, dass ihre Entwicklung eine Lungentransplantation notwendig machen könnte. Lungenfibrose gilt als chronische Erkrankung, bei der sich vernarbtes Gewebe in der Lunge bildet und die Atmung erschweren kann. Beim Termin in Oslo nutzte die Kronprinzessin nun sichtbar zusätzliche Sauerstoffzufuhr über eine Nasenkanüle. Geladen waren die norwegischen Sportlerinnen und Sportler, die nach ihrem Einsatz in Mailand und Cortina für ihre Leistungen gewürdigt wurden. Die Bilder dokumentieren einen feierlichen Empfang im Schloss und den ersten öffentlichen Auftritt von Mette-Marit mit Unterstützung durch ein Sauerstoffgerät.

Für den Termin war auf der offiziellen Website des Königshauses die gesamte Kronprinzenfamilie gelistet: Neben Kronprinzessin Mette-Marit standen auch Kronprinz Haakon (52), Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20) im Programm für den 10. April um 13 Uhr. Solche Zusammenkünfte finden im Schloss statt, wo Delegationen nach großen Ereignissen empfangen werden. Seit der Diagnose im Jahr 2018 wurde das Arbeitspensum von Mette-Marit angepasst, damit sie Gesundheit und Verpflichtungen in Einklang bringen kann. Die Kronprinzessin lebt mit Haakon und den gemeinsamen Kindern in Oslo. Als Mutter von drei Kindern teilt sie familiäre Momente bei ausgewählten Anlässen im Palast und tritt bei besonderen Ereignissen an der Seite ihrer Liebsten auf.

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Getty Images Mette-Marit begrüßt Gäste beim Empfang für Norwegens Paralympics-Team im Königspalast in Oslo, 10. April 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit, August 2025

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Prinzessin Ingrid Alexandra, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon