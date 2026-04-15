Kronprinz Haakon verteidigt Frau Mette-Marit trotz Kritik

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen hat sich öffentlich vor seine Frau Mette-Marit (52) gestellt. Er meldete sich während eines offiziellen Besuchs bei mehreren Fischereiunternehmen in Møre og Romsdal zu Wort und äußerte sich dabei zur anhaltenden Kritik an der Freundschaft seiner Frau mit dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein (†66) sowie zum laufenden Vergewaltigungsprozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29). "Wir haben schon viel durchgemacht", sagte er laut Daily Mail. Auf die Epstein-Verbindung angesprochen, antwortete er knapp: "Ich lese nicht alle E-Mails meiner Frau." Den weiteren Ausführungen zu dem Thema wich er aus und verwies auf ein Interview, das er und Mette-Marit dem norwegischen Staatssender NRK gegeben hatten.

In dem rund 20-minütigen Gespräch, das am 20. März ausgestrahlt wurde, hatte Haakon seiner Frau demonstrativ die Hand gehalten und betont, die Ehe sei "in guten wie in schlechten Zeiten" geschlossen worden. Mette-Marit hatte darin unter Tränen zugegeben, von Epstein "manipuliert und getäuscht" worden zu sein. "Natürlich wünschte ich, ich hätte ihn nie getroffen", sagte sie. Im Rahmen seines jüngsten Auftritts bekräftigte Haakon nun: "Mette ist fürsorglich, weise und sehr stark. Deshalb möchte ich sie immer in meinem Team haben, wenn Herausforderungen aufkommen." Gleichzeitig gab er ein Update zum Gesundheitszustand seiner Frau, die zuletzt bei einem öffentlichen Auftritt mit einer Atemhilfe fotografiert worden war. Mette-Marit komme gut zurecht "für einen Tag oder eineinhalb Tage", aber er finde es "schwer, sie für längere Zeiträume zu verlassen".

Kronprinzessin Mette-Marit war 2018 mit einer Lungenfibrose diagnostiziert worden, einer chronischen und fortschreitenden Lungenerkrankung. Im Dezember 2025 hatte der norwegische Palast bekanntgegeben, dass sich ihr Gesundheitszustand deutlich verschlechtert habe und sie für eine Lungentransplantation evaluiert werde. Bei einem Empfang für norwegische Athleten der Winter-Paralympics im Schloss Oslo war die Kronprinzessin jüngst gemeinsam mit Haakon und den beiden gemeinsamen Kindern, Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und Prinz Sverre Magnus (20), aufgetreten – und dabei mit einer Nasensonde zu sehen, die die Atmung unterstützt. Mette-Marit und Haakon sind seit August 2001 verheiratet.

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Getty Images Prinzessin Mette-Marit und Prinz Haakon beim Staatsbesuch des belgischen Königspaares in Norwegen, 24. März 2026

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Getty Images Marius Borg Høiby in Oslo, Juni 2022

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026