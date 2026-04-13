"Noch nie gesehen": Mette-Marits Auftritt irritierte Experte

Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen (52) sorgt mit ihrem jüngsten Auftritt im Königlichen Schloss in Oslo weltweit für Gesprächsstoff. Beim Empfang für die norwegische Paralympics-Delegation zeigte sich die 52-Jährige mit gut sichtbarer Nasenkanüle, die sie mit zusätzlichem Sauerstoff versorgt – Bilder davon gingen umgehend um die Welt. Ein Detail sticht dabei besonders ins Auge: Stets nur einen Schritt hinter der Royal ist ein Mann zu sehen, der eine kleine schwarze Tasche trägt, in der sich das Atemgerät der Kronprinzessin befinden soll. Dabei handelt es sich um Kjetil Svartskuren Thomsvik aus Lillehammer, Adjutant von Kronprinz Haakon (52). Dass ausgerechnet er so sichtbar die medizinische Unterstützung der Thronfolgerin in den Händen hält, irritiert nun eine Hofexpertin, wie Dagbladet berichtet.

Kongehusekspertin Tove Taalesen, die früher selbst am Hof arbeitete, schildert in dem Bericht zunächst, welche Aufgaben ein Adjutant normalerweise übernimmt. Er sei einer der engsten Helfer von König, Kronprinz und Prinzessin Ingrid Alexandra (22) und habe die Aufgabe, Reisen zu koordinieren, Logistik zu planen und darauf zu achten, dass das offizielle Programm wie vorgesehen umgesetzt wird. "Ein Adjutant soll da sein, aber nicht sichtbar sein", erklärt sie gegenüber Dagbladet. Umso mehr wundert sich die Expertin darüber, dass Kjetil nun ausgerechnet die kleine Tasche mit dem Sauerstoffgerät bei diesem hochöffentlichen Termin trägt: "Ich bin von dem irritiert, was wir jetzt sehen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein Adjutant eine so persönliche und private Aufgabe für ein Mitglied der Königsfamilie übernimmt", sagt sie und betont, dass solche Dinge normalerweise von der eigenen Mitarbeitertruppe der Royals geregelt würden.

Kommentatorin Sigrid Hvidsten hebt gegenüber Dagbladet hervor, die aktuellen Aufnahmen seien ein klares Zeichen dafür, wie ernst die Lungenerkrankung der Kronprinzessin sei und wie stark sie sie im Alltag beeinträchtige. Zugleich falle auf, dass Mette-Marit auf den Fotos lächelnd und wach wirke, während sie an der Seite von Haakon und den Sportlerinnen und Sportlern durch das Schloss schreitet. Der Auftritt reiht sich in eine Serie von öffentlichen Momenten ein, in denen die zukünftige Königin trotz gesundheitlicher Herausforderungen an wichtigen Terminen teilnimmt – etwa an Ehrungen für die norwegischen Paralympics-Stars. Seit Jahren begleitet ihre chronische Erkrankung den royalen Alltag der Familie, die sich bei Auftritten immer wieder geschlossen zeigt: Haakon steht ihr sichtbar zur Seite, die Kinder bleiben meist im Hintergrund. Für Beobachterinnen und Beobachter entsteht so das Bild einer engen, aufeinander eingespielten Familie, in der Unterstützung im Hintergrund eine große Rolle spielt.

Diese Unterstützung kann Mette-Marit aktuell auch gut gebrauchen. Vor einer Woche kamen nämlich erneut Gerüchte über eine mögliche Scheidung des Kronprinzenpaares auf. Wie das Magazin Se og Hør berichtete, wurde im Palast in internen Krisensitzungen über verschiedene Szenarien gesprochen. Hintergrund seien unter anderem der andauernde Druck wegen Mette-Marits früheren Kontakten zu Jeffrey Epstein (†66) und der Skandal um ihren Sohn Marius Borg Høiby (29), der sich mit schweren Vorwürfen vor Gericht verantworten muss. Auch das Portal svenskdam.se griff die Spekulationen auf und berichtete, dass eine Trennung als theoretische Option durchgespielt worden sei, "um im besten Interesse von Mette-Marit und Haakon, und nicht zuletzt der Monarchie" zu handeln.

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra bei einem Empfang für Paralympics-Athletinnen und -Athleten in Oslo

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit begrüßt Gäste bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast in Oslo, 10. April 2026

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Getty Images Kronprinz Haakon und Kronprinzessin Mette-Marit bei einem Empfang für Norwegens Paralympics-Athleten im Palast, 10. April 2026

Getty Images Mette-Marit begrüßt Gäste beim Empfang für Norwegens Paralympics-Team im Königspalast in Oslo, 10. April 2026