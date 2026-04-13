Wegen Mama Mette-Marit: Mehr Pflichten für Sverre Magnus?

In Oslo rückte Prinz Sverre Magnus von Norwegen (20) jetzt spürbar ins Rampenlicht: Beim Empfang der norwegischen Paralympics-Teilnehmer im Königlichen Schloss standen am 10. April nicht nur Kronprinz Haakon (52), sondern auch Kronprinzessin Mette-Marit (52) und Prinzessin Ingrid Alexandra (22) an der Seite der Sportlerinnen und Sportler. Im offiziellen Terminkalender war zunächst allein Haakon gelistet, erst kurzfristig wurde die Familie ergänzt. Aufmerksamkeit erregte zudem, dass Mette-Marit mit einem tragbaren Sauerstoffgerät erschien. An Haakons Seite zeigte sich auch Sohn Sverre Magnus – und der wird seinen Vater in der kommenden Woche erneut begleiten.

Ein Blick in den offiziellen Palastkalender zeigt: Der junge Royal steht tatsächlich bereits in den Startlöchern. Am 15. April begleitet Sverre Magnus seinen Vater gleich zu zwei weiteren Programmpunkten in Oslo – am Vormittag zu einem Besuch im "Startuplab" im Forschungspark, später dann ins "Ocean Industries Concept Lab". Königshaus-Expertin Caroline Vagle erklärt gegenüber Se og Hør: "Das sehe ich gerne! Kronprinz Haakon bekommt bei der Arbeit Gesellschaft von seinem Sohn." Haakon müsse derzeit oft allein repräsentieren, weil das norwegische Königshaus nur wenige aktive Mitglieder habe. Deshalb sei es wichtig, dass die jüngere Generation verstärkt einspringe, betont Vagle, und verweist darauf, dass sich dieser Trend im vergangenen Jahr bereits abgezeichnet habe.

Hinter den offiziellen Bildern steht eine enge Familienkonstellation: Während Prinzessin Ingrid Alexandra den traditionellen Weg mit militärischer Ausbildung ging, testete Sverre Magnus zuletzt kreative Interessen außerhalb Norwegens, begleitet vom Rückhalt seiner Eltern. Bei dem Empfang im Schloss trat die Familie geschlossen auf, begrüßte die Athletinnen und Athleten und nahm sich Zeit für Gespräche. Dass Mette-Marit bei Terminen auch eine Atemhilfe nutzt, war bei dem sportlichen Ehrungsabend gut zu erkennen und sorgte landesweit für Aufmerksamkeit. Für Haakon bedeutet das neue Duo mit seinem Sohn nun weitere gemeinsame Auftritte – und für die Royals, dass familiäre Unterstützung bei ausgewählten Anlässen noch sichtbarer wird.

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Getty Images Prinz Sverre Magnus und Kronprinzessin Mette-Marit bei Feierlichkeiten zum Verfassungstag in Skaugum, 2025

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Getty Images Kronprinz Haakon, Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Ingrid Alexandra und Prinz Sverre Magnus empfangen Paralympics-Athleten im Palast

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Kronprinz Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra bei einem Empfang für Paralympics-Athletinnen und -Athleten in Oslo