Zayn Malik erinnert sich an seine Zeit bei One Direction

Zayn Malik (33) hat sich in einem Interview offen über seine Zeit bei One Direction geäußert – und dabei klare Worte gefunden. Gegenüber "The Smallzy Show" erklärte der Sänger, dass die Musik der Band für ihn nie wirklich authentisch gewesen sei: "Die Musik, die wir bei One Direction gemacht haben, war nicht wirklich die Art von Musik, die ich damals gehört hätte, wenn ich nicht in One Direction gewesen wäre. Es hat sich in dem Sinne nicht authentisch angefühlt." Gleichzeitig betonte er die Bedeutung von Ehrlichkeit im kreativen Schaffen: Seiner Ansicht nach ist die Belohnung dafür, die Wahrheit zu sagen und seine Wahrheit auszusprechen, immer weitaus größer, als sie zu verbergen. Heute hingegen stehe er zu seiner Musik vollständig – sie entspreche dem, was er auch privat hören würde, so Mirror.

Rund um Zayn machen derzeit aber noch weitere Schlagzeilen die Runde. Laut einem Bericht der Zeitung The Sun soll es zu einem handfesten Streit mit seinem ehemaligen Bandkollegen Louis Tomlinson (34) gekommen sein. Ein Insider behauptet demnach, Zayn habe Louis mit Ringen an den Fingern ins Gesicht geschlagen, nachdem ein Streit eskaliert sei. "Zayn hat ihn direkt ins Gesicht geschlagen", zitiert The Sun die anonyme Quelle, die zudem berichtet, Louis sei danach medizinisch versorgt worden. Weder Louis noch Zayn haben sich bisher öffentlich zu diesen Vorwürfen geäußert.

Zudem befindet sich Zayn derzeit in der Erholung nach einem ungeplanten Krankenhausaufenthalt. Auf einem Bild, das er in den sozialen Medien teilte, war er mit einem Blutdruckmessgerät am Arm zu sehen, offenbar auch an ein EKG-Gerät angeschlossen. Über seine genaue Diagnose schwieg er jedoch. Wegen seines Gesundheitszustands mussten geplante Fan-Events rund um sein fünftes Studioalbum "Konnakol" verschoben werden. Auch seine zweite Welttournee, die nächsten Monat beginnen soll, steht damit vorerst unter einem Fragezeichen.

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Getty Images Zayn Malik, Sänger

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Getty Images Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson und Liam Payne, Mitglieder von One Direction

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Getty Images Zayn Malik, Musiker