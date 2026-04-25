Betrug? Megan Thee Stallion trennt sich von Klay Thompson

Rapperin Megan Thee Stallion (31) und NBA-Star Klay Thompson sind kein Paar mehr. Wie die 31-Jährige nun gegenüber TMZ über ihre Repräsentantin bestätigte, hat sie die Beziehung beendet – und machte dabei deutlich, warum: "Ich habe die Entscheidung getroffen, meine Beziehung mit Klay zu beenden. Vertrauen, Treue und Respekt sind für mich in einer Beziehung nicht verhandelbar, und wenn diese Werte verletzt werden, gibt es keinen echten Weg nach vorn. Ich nehme mir jetzt die Zeit, mich selbst an erste Stelle zu setzen und mit Frieden und Klarheit weiterzumachen."

Bevor die offizielle Bestätigung kam, hatte die Rapperin bereits in ihrer Instagram-Story einen kryptischen Text gepostet, in dem sie Klay scheinbar des Fremdgehens bezichtigte. "Betrug – du hast mich in deine ganze Familie eingebunden, wir haben so getan, als wären wir eine Familie, und dann bekommst du 'kalte Füße'", schrieb sie. Weiter legte sie nach: "Ich halte dir den Rücken frei durch all deine schrecklichen Stimmungsschwankungen und dein Verhalten mir gegenüber während deiner Basketballsaison, und jetzt weißt du nicht, ob du 'monogam' sein kannst???? Ich brauche nach dem hier eine echte Pause." Von Klays Seite gab es bisher keine öffentliche Reaktion auf die Trennungs-News.

Megan und Klay hatten ihre Beziehung im vergangenen Sommer öffentlich gemacht, als der Basketballspieler im Hintergrund eines Poolfotos der Rapperin auf Social Media zu sehen war. Die Musikerin, die mit bürgerlichem Namen Megan Jovon Ruth Pete heißt, wurde vor allem durch Songs wie "Savage" und "WAP" international bekannt und feierte in den vergangenen Jahren zahlreiche Chart-Erfolge. Klay spielt als Guard in der NBA und ist vor allem für seine Zeit bei den Golden State Warriors bekannt, mit denen er mehrere Meisterschaften gewann.

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Imago Meghan Thee Stallion und Klay Thompson, Oktober 2025

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Instagram / theestallion Klay Thompson und Megan Thee Stallion, Oktober 2025

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Getty Images Megan Thee Stallion bei der Gold House Gold Gala im Music Center in Los Angeles, 10. Mai 2025