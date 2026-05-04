Freunde: Cardi B bejubelt Megan Thee Stallion am Broadway

Cardi B (33) hat ihrer guten Freundin Megan Thee Stallion (31) am Freitagabend eine besondere Ehre erwiesen: Die Rapperin, die gerichtlich gegen die Bloggerin Tasha K vorgeht, erschien am 1. Mai im New Yorker Al Hirschfeld Theatre, um Megan bei deren letzter Vorstellung im Broadway-Musical "Moulin Rouge! The Musical" zu unterstützen. Für den Abend im Theater setzte Cardi auf einen stylischen Look aus weißem Oberteil, schwarzer Lederhose und Absatzschuhen – dazu trug sie eine hellgrüne Tasche. Megan selbst zeigte sich nach der Show laut Just Jared in einem auffälligen roten und pinken Kleid, als sie das Theater verließ.

Dass die Vorstellung bereits am 1. Mai und damit zwei Wochen früher als geplant Megans letzte war, hatte die Rapperin zu Beginn derselben Woche angekündigt. Ursprünglich sollte sie die Rolle des "Harold Zidler" in dem preisgekrönten Stück bis zum 17. Mai spielen. Als Gründe für den vorzeitigen Abgang nannte sie gesundheitliche Probleme sowie ihre Trennung von Freund Klay Thompson.

Megan und Cardi, die frisch von ihrem Ex Offset (34) geschieden ist, verbindet eine langjährige Freundschaft, die sich auch musikalisch zeigt – die beiden rappten gemeinsam auf dem Hit "WAP" aus dem Jahr 2020. Das Broadway-Musical "Moulin Rouge!", das auf dem gleichnamigen Film von Baz Luhrmann (63) basiert, läuft noch bis zum 26. Juli 2026 am New Yorker Al Hirschfeld Theatre. Das Stück feiert nach eigenen Angaben über 160 Jahre Musikgeschichte – von Offenbach bis Lady Gaga (40) – und wurde mit dem Tony Award ausgezeichnet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion feiert ihr Broadway-Debüt in "Moulin Rouge! The Musical"

Anzeige Anzeige

Getty Images Megan Thee Stallion und Cardi B bei den Grammy Awards

Anzeige Anzeige

Getty Images Cardi B und Offset im Februar 2023