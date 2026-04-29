Lara Trump verrät: Ein Familienteil macht miese Geschenke

Mit einer selbstkritischen Beichte über das Schenkverhalten in der Trump-Familie hat Lara Trump (43) für Aufsehen gesorgt. Die Ehefrau von Eric Trump (42) war jetzt zu Gast im "Katie Miller Podcast" und gewährte dabei ungewohnt private Einblicke in den Alltag der prominenten Familie. Dabei gestand Lara ganz offen, dass sie und Eric in puncto Geschenke die absoluten Nieten der Familie seien – besonders, wenn es um Geburtstage ihrer Nichten und Neffen gehe. "Gott, wir sind die Schlimmsten. Eric und ich sind die absolut Schlimmsten", sagte die zweifache Mutter im Podcast. "Fragt mich nicht, wann ich zuletzt meinen Nichten und Neffen ein echtes Geburtstagsgeschenk pünktlich geschickt habe, denn ich versage immer. Ich bin die Schlimmste."

Den Titel der besten Schenkerin in der Familie vergab Lara ohne Zögern an ihre Schwägerin Ivanka Trump (44). Ivanka habe ein bemerkenswertes Gedächtnis, vergesse keinen Geburtstag und sorge zuverlässig dafür, dass die Kinder pünktlich ihre Geschenke erhielten. Eine kleine Spitze schwingt dennoch mit: Zuvor hatte Lara sie als jene Person beschrieben, die innerhalb der Familie besonders häufig ungefragt Ratschläge verteilt. Auch über ihren Schwiegervater Donald Trump (79) sprach Lara offen und gewährte einen Einblick in dessen Gewohnheiten im Alltag. "Mein Schwiegervater liebt spontane Anrufe spät nachts, Plaudereien am frühen Morgen."

Die Auftritte und privaten Enthüllungen von Lara sind dabei nicht unumstritten. Medienorganisationen wie Media Matters bezeichnen ihre Shows und Interviews laut Ok! als "Propaganda". Sie kritisieren, dass ihre Rollen als Medienmacherin und enge Verwandte eines amtierenden Präsidenten zu erheblichen Interessenkonflikten führten. Die Produzentin und ehemalige Co-Vorsitzende des Republikanischen Nationalkomitees ist neben ihrer Medienpräsenz als Hobbymusikerin bekannt und hat in der Vergangenheit auch als Moderatorin bei Fox News gearbeitet.

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