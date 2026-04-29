Nostalgie pur: Fans feiern Trailer zum letzten "Jackass"

Der Trailer zu Jackass 5 wurde bereits vor einigen Tagen auf der CinemaCon gezeigt. Nun dürfen auch die Fans endlich einen Blick auf den letzten Teil der Kultreihe werfen. Dabei wird sehr schnell deutlich: Die treue Fangemeinde betrachtet den Film mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Schon der erste Satz ist Nostalgie pur: "Hi, ich bin Johnny Knoxville. Willkommen bei 'Jackass'." Damit begann in den 2000ern jede MTV-Episode der Chaostruppe. Johnny ist sowas wie das Gesicht und der Kopf der Gruppe, die auch in Teil fünf wieder einen Haufen waghalsiger Stunts ohne Angst vor Verletzungen in petto hat. Der Trailer lässt aber auch vermuten, dass "Jackass 5: Einer geht noch" zusätzlich eine Reise in die Vergangenheit enthält, denn neben Ausschnitten aus dem neuen Film wird auch Archivmaterial gezeigt.

In den Kommentaren bei YouTube zeigt sich die Vorfreude der Fans ganz deutlich – auch wenn sie offenbar nur sehr ungern "Auf Wiedersehen" sagen. "Oh verdammt, die Begrüßung von Johnny Knoxville", schreibt ein Fan sichtlich ergriffen. Ein anderer reagiert darauf: "Du meinst, die Rückkehr einer Legende." Weitere können gar nicht glauben, wie schnell die Zeit vergangen ist: "Wisst ihr, ich kann nicht glauben, dass seit ihren 20ern 30 Jahre vergangen sind. Sie sind in den 50ern." So sehr sich die meisten auch auf den letzten "Jackass"-Film freuen, fehlt ihnen ein Gesicht: das von Skateboarder Bam Margera (46). Er ist zwar in den Rückblenden zu sehen, wird aber nicht in den neuen Sequenzen gezeigt.

Bam wurde als Teil der "Jackass"-Crew bekannt, doch in den vergangenen Jahren machte er eher mit Skandalen auf sich aufmerksam. Schon früher wurde der 46-Jährige immer mal wieder bei der Polizei vorstellig. 2024 verbrachte er erneut einige Zeit hinter Gittern, weil er gegen seine Bewährungsauflagen verstieß. Beamte erwischten Bam bei einer Autofahrt unter Alkoholeinfluss. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis begab Bam sich als Erstes in Behandlung und mittlerweile scheint es ihm besser zu gehen. Die "Jackass"-Fans vermissen ihn trotzdem in dem Trailer zum neuen Film: "Ich hatte gehofft, sie bringen Bam back. Ich liebe den Typen."

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Getty Images Die "Jackass"-Crew im Februar 2022 in Hollywood

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Getty Images Johnny Knoxville, Stuntman und Schauspieler

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Getty Images Bam Margera, Johnny Knoxville und Jeff Tremaine, 2010