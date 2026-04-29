Nach dem Golden-Globes-Diss: Das schenkt Leo DiCaprio Nikki

Als Gastgeberin der Golden Globes 2026 war es Nikki Glasers (41) Aufgabe, die Anwesenden zum Lachen zu bringen — und das tat sie mit Hingabe. Ein besonderer Moment galt Leonardo DiCaprio (51), dem sie einen Stich verpasste. Statt auf den altbekannten Witz über seine jüngeren Partnerinnen zurückzugreifen, wühlte Nikki gemeinsam mit ihrem Autorenteam in der Vergangenheit des Schauspielers und wurde in einem 1991er Teen Beat-Interview fündig. Darin hatte Leo verraten, sein Lieblingsessen sei "Pasta, Pasta und noch mehr Pasta" — eine der wenigen persönlichen Informationen, die der ansonsten äußerst zurückhaltende Hollywood-Star je öffentlich preisgegeben hat. Leonardo selbst reagierte während der Zeremonie sichtlich amüsiert: Er nickte, formte lautlos ein "Yes!" mit den Lippen und streckte Nikki den Daumen entgegen.

Nun trat die Moderatorin und Komikerin in der "Tonight Show" auf, um für ihr neues Programm "Good Girl" zu werben — und ließ dabei eine pikante Anekdote fallen. "Danach schicke ich immer Blumen an alle, über die ich mich lustig gemacht habe und die damit umgehen konnten — was alle waren — einfach um Danke zu sagen, denn das ist ein Teil davon, warum ich dabei erfolgreich bin", erklärte sie Gastgeber Jimmy Fallon (51). Doch diesmal kam etwas zurück. Leo war laut Nikki der einzige unter all den Beschenkten, der sich mit einem Gegengeschenk bedankte — und zwar mit nicht weniger als drei Körben Pasta. Trocken, wohlgemerkt. Nikkis erster Gedanke sei dabei durchaus schelmischer Natur gewesen, gab sie zu: Sie habe sich kurz gefragt, ob Leo damit etwa ein Interesse signalisieren wollte. Mit der ihr eigenen Selbstironie stellte sie klar, dass sie für Leos Geschmack ohnehin kaum infrage käme. "Dem Typ Frau, auf den er steht, würde er keine Pasta schicken", scherzte Nikki.

Den Witz über Leonardos bekanntes Beuteschema – sein Faible für deutlich jüngere Frauen – hatte Nikki bei den Golden Globes bewusst ausgespart. Der Schauspieler ist seit 2023 mit Vittoria Ceretti (27) zusammen. "Dieser Witz läuft schon länger, als seine aktuelle Freundin am Leben ist", sagte sie dazu in der "Tonight Show". Schon vor der Verleihung hatte Nikki gegenüber People betont, dass es ihr wichtig sei, nur über Menschen zu witzeln, die sie auch wirklich schätze: "Solange ich diese Menschen wirklich mag und respektiere, was sie tun, kann ich damit durchkommen, etwas Negatives zu sagen." Und das war bei Leo ganz offensichtlich der Fall. Nikki wird auch 2027 wieder die Show moderieren. Mal schauen, über wen sie dann witzelt.

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Collage: Imago, Getty Images Collage: Nikki Glaser scherzte bei den Golden Globes über Leonardo DiCaprio

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Getty Images Nikki Glaser bei den Golden Globe Awards 2025 in Beverly Hills

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Getty Images Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti bei den 98. Oscars, März 2026