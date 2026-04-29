Charlize Theron scherzt: Töchter sind "hormonelle Albträume"

Schauspielerin Charlize Theron (50) hat im Podcast "New Heights" mit den NFL-Stars Travis (36) und Jason Kelce (38) offen über die Herausforderungen des Alltags als Mutter gesprochen. Die Südafrikanerin ließ dabei tief blicken, was es bedeutet, zwei Töchter im Vorteenager- und Teenageralter großzuziehen – und das auf durchaus humorvolle Art. Die Oscar-Preisträgerin schilderte, wie sie täglich nach Hause kommt und sofort mit den Launen ihrer Kinder konfrontiert wird: "Sie werden einfach zu hormonellen Albträumen. Ich kriege von dem Moment an, in dem ich ins Haus komme, so richtig was ab. Und all diese Dinge werden ihnen im Leben sehr gut dienen, aber ich werde es vielleicht nicht überleben", scherzte die Schauspielerin.

Jason, selbst Vater von vier kleinen Kindern, hatte Charlize um Rat gefragt, da ihre Töchter schon älter sind. Jackson ist heute 14 Jahre alt, die jüngere August ist 11. Die Schauspielerin versicherte ihm, dass er sich momentan noch in einer "wunderschönen Phase" befinde – und warnte ihn zugleich, was noch auf ihn wartet: "Und dann wirst du eines Tages gegen elf Uhr in ihr Zimmer gehen, und sie werden einfach so sein wie: 'Warum hast du das Licht angemacht?!'" Auch das Streiten der Schwestern macht ihr zu schaffen. Da sie selbst als Einzelkind aufgewachsen ist, war ihr das Geschwister-Gezanke zunächst unbekannt: "Wenn sie streiten, habe ich mir wirklich Sorgen gemacht. Ich dachte: Mache ich etwas falsch? Sie bringen sich fast um, denn sie sind beide sehr, sehr stark. Sie sind keine stillen Mäuschen, sie sind stur und einfach echte Feuerwerke." Beruhigung holte sie sich schließlich bei Freundinnen, die mit Schwestern aufgewachsen sind und ihr versicherten, dass diese Dynamik völlig normal sei.

Charlize adoptierte Jackson im Jahr 2012 und August im Jahr 2015. In einem früheren Interview mit dem Magazin People hatte sie bereits erklärt, warum Adoption für sie immer die erste Wahl war – und keine Alternative: "Auch wenn ich in Beziehungen war, war ich immer ehrlich mit meinen Partnern, dass Adoption eines Tages das Bild meiner Familie prägen würde. Das war definitiv keine zweite Option für mich. Es war immer meine erste." Ihre eigene Kindheit in Südafrika, wo sie früh mit Waisenhäusern und Kindern in Not in Berührung kam, habe diesen Wunsch in ihr geweckt.

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Getty Images Charlize Theron, Schauspielerin

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Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

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Getty Images August Theron mit ihrer Mutter Charlize Theron im April 2024