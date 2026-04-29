Stress garantiert: Diese zwei Allstars ziehen bei KDRS ein

Kaum ist Giuliana Farfalla (30) bei Kampf der RealityAllstars von Serkan Yavuz (33) aus der Sala gewählt worden, steht schon Nachschub am Starstrand an: In den kommenden Folgen ziehen Cosimo Citiolo (44) und Emmy Russ (26) in das Format ein und sorgen damit für frischen Zündstoff, wie im Teaser am Ende der aktuellen Folgen zu sehen ist. Die beiden Reality-Bekanntheiten werden gemeinsam an den Strand gespült – und schon bei ihren ersten Worten wird klar, dass Harmonie wohl eher nicht auf dem Programm steht.

Cosimo wirkt nach seinem Einzug sichtbar genervt von der Situation. Der Realitystar deutet an, dass er mit Emmy bereits eine Vorgeschichte hat. "Ich zieh genau mit der Person wieder ein, mit der ich eigentlich nicht so klarkomme", lässt er seinem Frust freien Lauf. Auch Emmy zeigt gleich nach ihrem Einzug, dass sie kein Blatt vor den Mund nimmt. Die 26-Jährige stellt mit einem knappen Satz klar, dass sie sich auf zwischenmenschliche Kuschelstimmung wohl kaum einlassen wird: "Ich hasse Menschen", sagt sie trocken in die Kamera. Neben dem absehbaren Zoff deutet der Teaser außerdem an, dass es in den kommenden Folgen auch pikant werden könnte.

In einem kurzen Ausschnitt ist zu sehen, wie Cosimo einem Mitkandidaten neugierig eine intime Frage stellt. "Nein? Habt ihr wirklich Sex mit Maske gehabt?", fragt er ungläubig nach und sorgt damit für überraschte Gesichter. Wie es zu dieser Szene kommt und welche Geschichte dahintersteckt, bleibt vorerst offen. Fans des Formats kennen Cosimo bereits aus mehreren Realityshows, in denen er immer wieder mit lockeren Sprüchen und direkter Art auffiel. Emmy sorgte in der Vergangenheit ebenfalls regelmäßig für Schlagzeilen, weil sie sich in TV-Formaten selten zurückhielt. Wie sich die beiden nun gemeinsam bei "Kampf der RealityAllstars" schlagen, erfahren die Zuschauer in den kommenden Folgen ab Sonntag auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTLZWEI "Kampf der RealityAllstars"-Cast, 20026

Anzeige Anzeige

Joyn / Tan Nian Xing Cosimo Citiolo bei "Promis unter Palmen", 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / emmyruss Emmy Russ, Reality-TV-Bekanntheit