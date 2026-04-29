Lebensgefahr: Thommy Schmelz ist dankbar, noch zu leben

Thommy Schmelz ist dankbar, noch am Leben zu sein. Der Goodbye Deutschland-Star hat sich in einer gut fünf Minuten langen Video-Botschaft auf Instagram bei seiner Ehefrau Kathrin Mermi-Schmelz bedankt – und macht dabei deutlich, dass er ohne sie wohl nicht mehr leben würde. "Ohne diese Frau, ohne meine Fans, ohne die Gebete von den Fans, ohne die Kerzen von den Fans wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben", betonte der Wahl-Mallorquiner sichtlich ergriffen in dem Clip. "Und ohne die Frau hätte ich mich sowieso schon lange umgebracht."

Neben dem bewegenden Dank an seine Frau gibt Thommy in dem Video auch ein Update zu seinem aktuellen Gesundheitszustand: Seine Ärzte seien regelrecht begeistert von seinen Fortschritten. "Sie konnten es nicht glauben, dass ich laufe. Und so was kann ich nur meiner Frau verdanken. Dass ich lebe, ist ein Wunder", resümierte der Realitystar. Kathrin habe ihn dabei immer wieder angetrieben – allen Widerständen zum Trotz. In letzter Zeit hatte das Paar Hassnachrichten erhalten, weil Kathrin ihren Mann zu Bewegung und Training animierte. Thommy verteidigt sie laut RTL jedoch: "Natürlich hat meine Frau mich getriezt. Sie hat mich dazu gezwungen, Treppen zu steigen, zu laufen, was zu tun. Ohne diese Frau würde ich heute im Bett liegen und könnte mich nicht bewegen."

Hinter Thommy liegt eine schwere Zeit. Im vergangenen Jahr musste er nach einer Lungen-OP auf der Intensivstation um sein Leben kämpfen, als ein hochaggressiver Pilz seine Lunge befiel – ein Loch in der Lunge, künstliches Koma und Beatmung waren die Folge. Ende August durfte er schließlich nach Hause. Mitte Februar folgte dann der nächste Rückschlag: eine erneute Einweisung ins Krankenhaus wegen einer vermuteten Magenblutung. Kurz darauf kehrte er rechtzeitig zu Kathrins Geburtstag wieder nach Hause zurück – und seitdem geht es ihm zunehmend besser. Das Paar gilt seit seiner Auswanderung im Jahr 2007 als Urgestein der beliebten VOX-Sendung.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / mermischmelz Thommy und Kathrin Schmelz, Reality-TV-Stars

Instagram / thommyschmelz Thommy Schmelz meldet sich nach seinem Krankenhausaufenthalt bei seinen Followern

Instagram / mermischmelz Die "Goodybe Deutschand"-Stars Thommy und Kathrin Schmelz, Juli 2025