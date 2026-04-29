Vor Jacob Elordi: Diese Männer hat Kendall Jenner gedatet

Kendall Jenners (30) Liebesleben liest sich wie ein Who-is-Who der Unterhaltungsbranche. Bevor die Sendung The Kardashians kürzlich für Schlagzeilen sorgte, weil das Model angeblich beim Coachella-Festival mit dem Schauspieler Jacob Elordi (28) geknutscht haben soll, hat die 30-Jährige eine beeindruckende Liste an prominenten Ex-Partnern vorzuweisen. Von Popstars über Rapper bis hin zu NBA-Spielern – Kendalls Beziehungshistorie spannt sich über mehr als ein Jahrzehnt und vereint so ziemlich alle Arten von Prominenz. Das Magazin Page Six hat die Liebesgeschichten der jüngsten Jenner-Tochter jetzt noch einmal Revue passieren lassen.

Den Anfang machte Sänger Harry Styles (32), mit dem Kendall 2014 beim Dinner gesichtet wurde. Während ihre Romanze nie offiziell bestätigt wurde, verriet Mutter Kris Jenner (70) in der Ellen-DeGeneres-Show, dass die beiden tatsächlich ein Paar waren. Es folgten ein kurzer Flirt mit Nick Jonas (33) im Sommer 2015, eine Beziehung mit NBA-Spieler Jordan Clarkson (33) sowie eine kurze Liaison mit Rapper A$AP Rocky (37) im Jahr 2016. Von 2017 bis 2018 datete Kendall Basketballer Blake Griffin (37), über den sie im Vogue-Interview schwärmte: "Ich bin glücklich. Er ist sehr nett." Anschließend folgte eine On-Off-Beziehung mit NBA-Profi Ben Simmons sowie eine kurze Verbindung mit Anwar Hadid (26). Die bislang längste öffentlich bekannte Beziehung hatte Kendall mit NBA-Star Devin Booker (29), mit dem sie von Anfang 2020 bis Oktober 2022 zusammen war – mit einer kurzen Unterbrechung im Sommer 2022. Danach wurde sie mit Rapper Bad Bunny (32) gesehen, mit dem sie unter anderem beim Coachella 2023 "beim offenen Küssen" erwischt wurde und zusammen die Met Gala besuchte.

Nun scheint Kendall ihr Herz erneut verschenkt zu haben – und wieder spielte Coachella eine Rolle. Laut Daily Mail soll Schwester Kylie Jenner (28) die Beziehung zu Jacob Elordi ins Rollen gebracht haben, indem sie den Euphoria-Star erst aus der "Friendzone" herausgeholt habe. Die beiden sollen bereits seit einigen Monaten ein Paar sein, bevor sie beim diesjährigen Festival gemeinsam in Erscheinung traten. "Ich glaube, man lernt in jeder Beziehung etwas anderes", sagte Kendall einmal in einem Behind-the-Scenes-Video für Calvin Klein (83) – ein Satz, der angesichts ihrer Liebesgeschichte kaum treffender sein könnte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kendall Jenner und Jacob Elordi

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Dimitrios Kambouris/Getty Images ASAP Rocky und Kendall Jenner

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Getty Images Devin Booker und Kendall Jenner im Jahr 2022