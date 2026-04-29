Charles in den USA: Donald Trump bricht Royal-Protokoll

Donald Trump (79) sorgt bei seinem jüngsten Treffen mit König Charles (77) schon nach wenigen Sekunden für Gesprächsstoff: Seit dem 27. April sind Charles und Königin Camilla (78) zu einem offiziellen Staatsbesuch in den USA, ihr erster großer Termin führte sie ins Weiße Haus nach Washington. Dort werden sie von Präsident Trump und First Lady Melania (56) herzlich empfangen. Nach dem Händeschütteln posiert das Quartett vor den Kameras – und im nächsten Moment will ein Detail so gar nicht zum strengen royalen Protokoll passen: Trump berührt Charles vorsichtig am Oberarm, um ihn seicht in Richtung Eingang zu leiten.

Auch wenn es nur ein kurzer Moment war: Der Präsident beging damit den Bruch des Protokolls, niemals Körperkontakt mit Ihrer Majestät herzustellen. Ein Royal-Experte nahm dem Verstoß allerdings sogleich den Wind aus den Segeln, denn so streng ist das Protokoll wohl angeblich gar nicht ausgelegt. "Vor einem Treffen mit Ihren Majestäten fragen sich viele Menschen, wie sie sich verhalten sollen. Die einfache Antwort lautet: Es gibt keine verbindlichen Verhaltensregeln – nur Höflichkeit", erklärte der Experte gegenüber Mirror.

Für alle Beteiligten ist es bereits das zweite Aufeinandertreffen innerhalb kurzer Zeit. Erst im September 2025 hatten Trump und Melania das Vereinigte Königreich für einen Staatsbesuch besucht und dabei den König und die Königin getroffen. Der aktuelle Besuch des britischen Monarchen in Amerika steht ganz im Zeichen des 250. Jahrestages der amerikanischen Unabhängigkeit und soll die enge Beziehung zwischen den beiden Ländern unterstreichen.

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Getty Images Staatsbesuch in Washington: Königin Camilla, König Charles, Donald Trump und Melania Trump vor dem Weißen Haus

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Getty Images King Charles und Donald Trump beim Staatsbesuch in Washington

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Getty Images Königin Camilla, König Charles III., Donald und Melania Trump im September 2025