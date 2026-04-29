"Doppelmoral": Reagiert Leyla Heiter hier auf Yeliz' Kritik?

Leyla Heiter (29) hat sich auf Instagram mit deutlichen Worten zu Wort gemeldet – und richtet sich dabei offenbar gegen Stimmen, die ihre Offenheit rund um ihre jüngste Schönheits-OP kritisiert haben. Die Reality-TV-Bekanntheit teilte ihre Kinn-OP öffentlich mit ihren Followern und zog damit Kritik auf sich. Nun schlägt sie zurück und spricht von "Doppelmoral" – ohne dabei jedoch Namen zu nennen. Kollegin Yeliz Koc (32) hatte sich zuvor in ihrer Social-Media-Story über den Schönheitswahn in der Influencerwelt geäußert und dabei infrage gestellt, ob es wirklich notwendig sei, solche Eingriffe öffentlich zu teilen.

In ihrem Post lässt Leyla kein gutes Haar an Menschen, die ihrer Meinung nach mit zweierlei Maß messen: "Ich hasse Menschen mit Doppelmoral. Sich selbst operieren lassen, aber Leute judgen, die ihren Eingriff zeigen, nicht um jemanden zu animieren, sondern weil es einfach real ist und man es mir sowieso ansieht." Weiter schreibt sie: "Ich mache keine dreiwöchige Social-Media-Pause, nur um danach so zu tun, als wäre nichts gewesen." Außerdem stellt sie die Frage, wer eigentlich darüber entscheide, welche Eingriffe man zeigen dürfe und welche nicht: "Brüste, Nase, Ohren, Augenlider, Lippen ist okay, aber alles andere soll man verstecken?" Auf wen genau sie sich bezieht, lässt sie offen.

In ihrer Instagram-Story hatte Yeliz den generellen Beauty-Hype in der Influencerwelt kritisiert und sich irritiert gezeigt, wie offensiv manche Eingriffe präsentiert werden. "Was ist mit diesem Schönheitswahn? Was ist da los? Ich sehe nur noch auf Instagram wunderschöne Frauen, die irgendwelche Beauty-Eingriffe machen lassen", sagte sie. Zwar stellte sie klar, dass am Ende jeder selbst entscheiden müsse, was er am eigenen Körper mache. Trotzdem fragte sie, ob wirklich alles öffentlich geteilt werden müsse.

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Collage: ActionPress, Imago Collage: Leyla Heiter und Yeliz Koc, Realitystars

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Instagram / leylaheiter Leyla Heiter, April 2026

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc, Influencerin und Reality-TV-Star