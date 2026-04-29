"Looksmaxxer" Clavicular wegen Körperverletzung angezeigt

Die "Looksmaxxing"-Szene durchfährt ein Beben: Influencerin Aleksandra Vasilevna Mendoza erhebt schwere Vorwürfe gegen Streamer Clavicular (20). Vor einem Gericht in Florida reichte die junge Frau jetzt Klage wegen Körperverletzung, Betrugs und seelischer Grausamkeit ein. Laut der von TMZ zitierten Klageschrift soll Braden Peters, wie der Netzstar bürgerlich heißt, die Influencerin bereits als Minderjährige ausgenutzt und sexuell missbraucht haben. Aleksandra behauptet zudem, dass Braden ihr während eines Livestreams in Miami ohne Erlaubnis riskante Injektionen ins Gesicht gespritzt hat. Die Anschuldigungen gegen den selbsternannten "Looksmaxxing"-Experten wiegen schwer und könnten weitreichende Folgen haben.

Die Schilderungen der Klägerin sind dramatisch. Nachdem sie mit 16 Jahren den Kontakt zu Clavicular suchte, soll es im Haus seiner Eltern zu exzessivem Alkoholkonsum und mehreren sexuellen Übergriffen gekommen sein. Monate später folgte in Miami der nächste Eklat: Während einer Live-Session soll er ihr unter einem Vorwand eine gefährliche Substanz injiziert haben. Braden lässt über seinen Anwalt ausrichten, dass es sich lediglich um unbewiesene Behauptungen handelt, gegen die er sich mit Nachdruck wehren wird. Für Clavicular, der aufgrund seiner umstrittenen Inhalte bereits mehrfach bei YouTube gesperrt wurde, steht bei diesem Prozess nicht nur sein Ruf, sondern seine gesamte Karriere auf dem Spiel.

Aleksandra wirft Clavicular zudem vor, ihren Namen und ihr Bild unerlaubt genutzt und sie öffentlich systematisch diskreditiert zu haben. Die Klägerin fordert nun Schadensersatz in Höhe von umgerechnet rund 43.000 Euro, da sie durch das Verhalten ihres ehemaligen Mentors wichtige Sponsoren verloren habe. Während Aleksandra angibt, aus Angst und Hoffnung auf Erfolg im "Looksmaxxing"-Business lange geschwiegen zu haben, verweist die Gegenseite auf den vorgesehenen Rechtsweg. Ob der exzessive Lifestyle von Clavicular ihm nun vor Gericht zum Verhängnis wird, bleibt abzuwarten.

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clavicular0 Influencer Clavicular mit einer Freundin, November 2025

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Instagram / clavicular0 Influencer Clavicular

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