Leonardo DiCaprio war der Jugendtraum von Elisabeth Moss

Wer war wohl der heimliche Schwarm von Schauspielerin Elisabeth Moss (43) in ihrer Teeniezeit? In der Talkshow "The Jennifer Hudson Show" lüftete die 43-Jährige jetzt das Geheimnis – und der Name dürfte viele nicht überraschen. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Kerry Washington (49) und Kate Mara war Elisabeth zu Gast bei Gastgeberin Jennifer Hudson (44), als die Frage nach dem Jugendschwarm auf den Tisch kam. Ohne lange zu zögern, nannte sie einen: Leonardo DiCaprio (51). "Das war nicht wirklich ein Kindheitsschwarm. Ich war etwas älter. Aber er hat es immer noch drauf, da bin ich mir sicher", sagte sie in der Sendung und fügte hinzu: "Wie jedes halbwegs vernünftige 14- oder 15-jährige Mädchen. Es war 'Romeo + Juliet', 'Titanic'. Ich meine, das war einfach sehr angesagt."

Zwischen Elisabeth und Leonardo gab es übrigens tatsächlich schon eine Zusammenarbeit – wenn auch hinter den Kulissen. Leonardos Produktionsfirma Appian Way Productions fungierte 2022 als ausführender Produzent der Apple-TV-Thrillerserie "Shining Girls", in der Elisabeth neben Wagner Moura und Phillipa Soo die Hauptrolle spielte. Gegenüber SheKnows erklärte sie damals, dass die Beteiligung von Leonardos Firma der Serie mehr Aufmerksamkeit verschafft habe. "Ich respektiere seine Entscheidungen sehr und respektiere, was sein Unternehmen macht. Das hat mich definitiv aufhorchen lassen", sagte sie.

Elisabeths Schwärmerei für Leonardo ist kein Einzelfall unter Hollywoodstars. Auch Anne Hathaway (43) erzählte in der "Tonight Show Starring Jimmy Fallon", dass Leonardo ihr Jugend-Crush gewesen sei und sie ihn damals in der Serie "Growing Pains" entdeckt habe. Für Fans von Elisabeth und Leonardo zeigt die Geschichte, wie eng private Vorlieben und professionelle Bewunderung im Showbusiness manchmal zusammenkommen können – auch ganz ohne gemeinsame Szene vor der Kamera.

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Getty Images Elisabeth Moss, Schauspielerin

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Getty Images Leonardo DiCaprio bei den 98. Oscars im Dolby Theatre in Hollywood, 15. März 2026

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von A24s "Mother Mary", 2026