Warum Piers Morgan Meghan und Harry die Titel entziehen will

Moderator Piers Morgan (61) hat sich in seiner Show "Piers Morgan Uncensored" erneut lautstark gegen Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) positioniert. Nach ihrer jüngsten Australienreise fordert er, den beiden ihre royalen Titel zu entziehen. Das Paar hatte Anfang April mehrere australische Städte besucht, darunter Sydney, Melbourne und Canberra. Dabei ließ Meghan sich dort schlicht als "Meg" ansprechen, anstatt auf ihren Titel als Herzogin zu bestehen – für Morgan ein Zeichen der Respektlosigkeit gegenüber der Monarchie.

"Lasst uns den ganzen Herzogin-Mist weglassen. Meghan, Herzogin von Sussex? Nein, ich komme aus Sussex. Haut ab!", wetterte Morgan in seiner Sendung. Er verwies dabei auf den Präzedenzfall von Ex-Prinz Andrew (66), dem König Charles III. (77) im Oktober 2025 nach zahlreichen Skandalen rund um Jeffrey Epstein (†66) die Titel entzogen hatte. "Wo immer durch eure Handlungen das Ansehen der Institution der Monarchie oder der königlichen Familie beschädigt und missachtet wird, gibt es nun durch die Situation mit Andrew einen etablierten Mechanismus, um Titel zu entziehen", erklärte Morgan. Die anwesende Historikerin Tessa Dunlop widersprach ihm jedoch energisch. "Man kann Harry nicht entroyalen", entgegnete sie – woraufhin Morgan auf den Vergleich mit Andrew bestand. "Das war wirklich unangenehm, als du da saßt und auf Neandertaler-Art Harry in dieselbe Schublade wie Andrew stecktest", hielt Tessa dagegen.

Meghan und Harry hatten sich im Januar 2020 als Senior-Mitglieder der königlichen Familie zurückgezogen und sind seitdem in Kalifornien ansässig. Trotz ihres Rückzugs aus dem Königshaus führen sie weiterhin ihre Titel als Herzog und Herzogin von Sussex. Morgan wiederum ist seit Jahren bekannt als einer der schärfsten Kritiker des Paares und hat insbesondere Meghan immer wieder öffentlich attackiert – zuletzt etwa wegen ihres Oprah-Interviews, das er einst als "unverdünnten Jammermarathon" bezeichnete.

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Gareth Cattermole/Getty Images, Chris Jackson/Getty Images, Frederick M. Brown/Getty Images Piers Morgan, Prinz Harry und Herzogin Meghan, Collage

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Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Sydney im April 2026

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Getty Images Piers Morgan, britischer Moderator