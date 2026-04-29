Maria Sharapova und Serena Williams sind jetzt Freundinnen

Aus einer der bekanntesten Rivalitäten im Damentennis ist eine echte Freundschaft geworden: Maria Sharapova hat beim "Time100 Summit" in New York City jetzt offen darüber gesprochen, wie sie und Serena Williams (44) nach Jahren der Konkurrenz zueinandergefunden haben. Im Gespräch mit Moderatorin Gayle King (71) verriet sie laut Page Six, dass die beiden mittlerweile eng befreundet sind – und dass Serena im vergangenen Jahr sogar diejenige war, die Maria in die International Tennis Hall of Fame eingeführt hat. Für die frühere Tennisspielerin war das eine sehr bewusste Entscheidung: "Ich hatte einige meiner schwierigsten Momente und einige meiner größten Siege auf dem Platz mit ihr", sagte sie.

Den ersten Schritt in Richtung Annäherung machte Sharapova selbst – mit einer Textnachricht an Serena. Daraus wurde ein Telefonat, das über eine Stunde dauerte und bei dem die beiden nicht nur über ihre Karrieren sprachen, sondern auch über ihr Privatleben, inklusive ihrer Kinder. "Und am Ende sagte ich: 'Übrigens, würdest du mich in die Tennis Hall of Fame einführen?'", erinnerte sich Sharapova lachend. Serena sagte zu – und erschien bei der Zeremonie im August laut Sharapova "so vorbereitet wie eine echte Athletin". Dass sie überhaupt dabei sein würde, wusste bis zum letzten Moment niemand: "Nicht einmal mein Vater, der direkt neben mir saß, als sie die Bühne betrat", so Sharapova. Gegenüber dem Magazin People schwärmte sie zwei Tage nach der Veranstaltung, Serena habe "groß aufgedreht und eine phänomenale Rede gehalten".

Dabei war das Verhältnis der beiden Tennislegenden lange alles andere als herzlich. Ihren Anfang nahm die Konkurrenz beim Wimbledon-Finale 2004, als die damals 17-jährige Sharapova die 22-jährige Serena in einem der überraschendsten Tennismatches aller Zeiten bezwang. In der Folgezeit behielt Serena, die offen über ihre Ozempic-Einnahme spricht, jedoch klar die Oberhand: Von 21 weiteren Begegnungen gewann sie 19. "Ich würde es keine Rivalität nennen", sagte Sharapova beim "Time100 Summit" trocken. "Sie hat mir viele Male den Hintern versohlt." Serena trat nach den US Open 2022 vom Profitennis zurück, Sharapova bereits 2020.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Serena Williams und Maria Sharapova

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Getty Images Maria Sharapova bei den Australian Open 2020

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Getty Images Serena Williams beim Super Bowl, Februar 2025