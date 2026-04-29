Nackt vor dem Spiegel: Tylas Geheimnis für mehr Selbstliebe

Sängerin Tyla hat in einem Interview mit dem i-D Magazine ein ungewöhnliches Ritual verraten, mit dem sie sich mehr Selbstliebe beibringt: Die Südafrikanerin tanzt regelmäßig nackt vor dem Spiegel. Gefragt, wie sie ihr Selbstbewusstsein stärkt, antwortete sie offen: "Ich tanze viel vor dem Spiegel… ohne Kleider." Für sie ist das eine bewusste Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper. "Als Frau ist es so wichtig, sich selbst anzuschauen. Ich weiß, dass es schwer ist – es ist manchmal auch schwer für mich. Man wird nicht immer alles an sich selbst lieben. Aber man ist, wer man ist, und das wird man für immer sein, also ist es am besten, es anzunehmen", erklärte sie gegenüber dem Magazin.

Dabei war Tyla nicht immer mit sich im Reinen. Aufgewachsen fühlte sie sich unsicher wegen ihres schlanken Körperbaus. "Ich habe mich immer sehr schlank gefühlt. Ich wusste nicht, was ich mit meinem Körper anfangen sollte", erzählte sie. Auch ihre Haare waren ein Thema: Da sie eine überwiegend weiße Schule besucht habe, habe sie ihren Haarstyle oft mit dem ihrer Mitschülerinnen verglichen. Heute sieht das anders aus – sie hat einen neuen Blick auf sich selbst gefunden. "Natürlich liebe ich meine Haare", so die Sängerin. Musikalisch läuft es für sie ebenfalls rund: Derzeit ist sie gemeinsam mit Rapperin Cardi B (33) auf Tour. Für ihren gemeinsamen Song "Nice Guy" stieß Tyla zur "Little Miss Drama Tour" dazu.

Tyla, die mit bürgerlichem Namen Tyla Laura Seethal heißt, feierte in den vergangenen Jahren große Erfolge in der Musikwelt. Mit ihrem Debütalbum im Jahr 2024 sowie dem Hit "Water" gewann sie den Grammy Award für die beste Musikperformance aus Afrika. Einen zweiten Grammy sicherte sie sich im Februar mit "Push 2 Start". Noch in diesem Jahr soll ihr zweites Studioalbum mit dem Titel "A-Pop" erscheinen.

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Getty Images Tyla bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, Februar 2026

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Getty Images Tyla bei den NAACP Image Awards im Pasadena Civic Auditorium, Februar 2026

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Getty Images Cardi B bei der Fanatics Super Bowl Party in San Francisco, 7. Februar 2026

Wie findet ihr Tylas Selbstliebe-Ritual, nackt vor dem Spiegel zu tanzen? Erfrischend und empowernd – liebe die Ehrlichkeit! Mutig, aber mir reicht der Vibe auch angezogen. Ergebnis anzeigen