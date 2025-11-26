Olivia Munn inspiriert Brustkrebspatientin zur Vorsorge

Olivia Munn (45) sorgte kürzlich für einen besonders emotionalen Moment in der Talkshow "Today With Jenna and Friends". Dort traf die Schauspielerin auf Michaela Del Barrio, die von Olivias offener Art inspiriert wurde, sich einer Brustkrebsvorsorge zu unterziehen. Michaela, die zweifache Mutter aus Chicago, erklärte, durch Olivia dazu motiviert worden zu sein, eine Mammographie durchführen zu lassen. Die Ärzte entdeckten dabei frühzeitig zwei verdächtige Gewebestellen. Es folgten eine Operation sowie eine Chemotherapie, die ihre Behandlung erfolgreich anstießen. Während ihres Überraschungsbesuchs im Studio lagen sich die beiden Frauen gerührt in den Armen.

Auslöser für diese besondere Begegnung war eine herzliche E-Mail, die Olivia im Vorfeld an Michaela schickte. Die TV-Moderatorin Jenna Bush Hager würdigte während der Sendung Olivias aufklärendes Engagement, das unzählige Frauen zu wichtigen Vorsorgeuntersuchungen bewegt habe. Michaela berichtete in einer Videobotschaft, dass Olivias eigene Geschichte sie darin bestärkt habe, trotz vieler anderer Verpflichtungen ihre Gesundheit zu priorisieren. Olivia teilte zudem, dass es gerade die zweite Phase nach Operationen und aggressiven Behandlungen sei, die oft besonders herausfordernd für Betroffene ist. Dabei verwies sie auf einen inspirierenden Kommentar von Prinzessin Kate, der ihr Trost spendete.

Olivia engagiert sich seit ihrer eigenen Brustkrebsdiagnose, die sie im März 2024 öffentlich machte, intensiv für Aufklärung und Früherkennung. Bereits im September wurde ihr für ihren Einsatz auf einer Veranstaltung in Washington D.C. ein Preis verliehen. Für die Schauspielerin ist das Thema nicht zuletzt ein Anliegen, das sie auch privat mit ihrem Mann, Comedian John Mulaney (43), teilt. Er unterstützt Olivia, indem er ihr stets Mut zuspricht und Artikel über Menschen schickt, die von ihrer Geschichte inspiriert wurden. Olivia bezeichnete ihre Ehe als einen wichtigen Rückhalt während ihrer eigenen, schweren gesundheitlichen Phase. Gleichzeitig spornt der Gedanke, anderen helfen zu können, sie an, ihre Erfahrungen weiterhin öffentlich zu teilen.

