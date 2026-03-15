Krebserkrankung: Olivia Munn teilt Tipp von Shannen Doherty

Olivia Munn (45) spricht so offen wie nie über ihren schweren Kampf gegen den Brustkrebs – und verrät dabei, welchen emotionalen Rat sie von Shannen Doherty (†53) bekommen hat. Beim "The L.A. Woman Luncheon" des Los Angeles Magazines im Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, wo die Schauspielerin am Freitag als "Woman of the Year" geehrt wurde, erzählte Olivia von ihrer Diagnose, ihren Operationen und ihrer Freundschaft mit Shannen. Die Beverly Hills, 90210-Ikone, die im Juli 2024 nach einem langen Brustkrebsleiden starb, habe ihr kurz vor ihrem Tod einen entscheidenden Tipp gegeben, wie die 45-Jährige nun auf der Bühne schilderte.

Im Gespräch mit Chefredakteurin Jasmin Rosemberg erklärte Olivia, dass Shannen ihr nachdrücklich geraten habe, in der Behandlung keinerlei Zurückhaltung zu zeigen. "Sie sagte mir, nachdem sie das durchgemacht hatte: 'Sei einfach durchsetzungsstark'", erzählte die "Newsroom"-Darstellerin dem Publikum. Sie berichtete, dass sie sich trotz aller Belastung als "glücklich" empfinde, weil sie überhaupt die Chance bekommen habe, zu kämpfen. Nach einer unauffälligen Mammografie und einem sauberen Ultraschall Anfang 2023 sowie einem negativen Gentest habe erst der sogenannte Tyrer-Cuzick-Risiko-Check Alarm geschlagen: Ihr Wert lag bei 37,3 Prozent – deutlich über der Grenze von 20 Prozent, ab der ein hohes Risiko angenommen wird. Ein anschließendes MRT im April brachte schließlich die Diagnose: Luminal-B-Brustkrebs, eine besonders schnell wachsende Form, in beiden Brüsten. Insgesamt fünf Eingriffe folgten, darunter eine Lymphknoten-Operation, eine beidseitige Mastektomie mit Rekonstruktion sowie ein Eingriff, bei dem ihr Eierstöcke und Teile der Gebärmutter entfernt wurden. Im April 2025 waren alle Operationen abgeschlossen.

Im Rückblick beschreibt Olivia, wie sehr sie die Krankheit innerlich verändert hat. Sie habe früher jede Auseinandersetzung angenommen und sich wie mit schwerer Rüstung durchs Leben bewegt. "Als ich sah, welch einen Berg ich erklimmen muss, wusste ich: Ich kann diesen Berg nicht mit all dem zusätzlichen Gewicht erklimmen, ich musste es ablegen", sagte die Schauspielerin im Gespräch und erklärte, sie habe diese Schutzschicht bewusst abgelegt. Heute fühle sie sich stärker, je verletzlicher sie sich zeige: "Wir wissen wirklich nicht, wie viel Mut wir haben, bis er auf die Probe gestellt wird, und jetzt weiß ich, dass ich ihn in mir trage. Ich weiß, dass ich alles schaffen kann." Olivia, die mit ihrem Ehemann John Mulaney (43) zwei Kinder großzieht, engagiert sich inzwischen gemeinsam mit US-Senator Mark Kelly dafür, dass der lebenslange Risikotest standardmäßig in die medizinische Vorsorge für Frauen aufgenommen wird.

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Monica Schipper / Getty Images, Alberto E. Rodriguez / Getty Images Collage: Olivia Munn und Shannen Doherty

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Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn, Ehepaar

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Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2025