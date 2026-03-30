Olivia Munns Krebskampf: Ehemann John war ihre Stütze

Olivia Munn (45) hat offen über die dunkelsten Momente ihrer Krebserkrankung gesprochen – und darüber, wie Ehemann John Mulaney (43) ihr half, mit der Möglichkeit des Todes umzugehen. In der US-Sendung "CBS News Sunday Morning" erzählte die Schauspielerin, wie präsent John in dieser Phase war und sie zu jedem Termin begleitete. "Es gibt für mich keinen besseren Menschen auf der Welt als meinen Ehemann", sagte Olivia in dem TV-Interview. "Er wollte zu jedem einzelnen Arzttermin mitkommen." Der Comedian habe sogar sein Notizbuch dabeigehabt, um Ideen festzuhalten und mit Humor die Schwere zu nehmen. "Humor zu haben und jemanden zu haben, der so lustig ist, das macht alles leichter", erklärte sie. Olivia und John, die im Juli 2024 geheiratet haben, sind Eltern von zwei Kindern, Malcolm und Méi.

Ihre Diagnose war Olivia zufolge ein Schock, denn zunächst hatte nichts darauf hingedeutet. In einem Instagram-Post erklärte die "The Newsroom"-Darstellerin, sie habe im Februar 2023 einen umfangreichen Gentest gemacht, der sie auf 90 verschiedene Krebsgene durchcheckte. Dieser Test fiel negativ aus und auch die damalige Mammografie war unauffällig. Zwei Monate später wurde dann doch beidseitiger Brustkrebs festgestellt. Es folgten mehrere Eingriffe: eine doppelte Mastektomie, eine Lymphknotenentfernung, rekonstruktive Operationen, ein sogenanntes Nipple-Delay, außerdem eine Oophorektomie und eine teilweise Hysterektomie. In der Sendung betonte Olivia, wie sehr Johns Nähe sie getragen habe – körperlich und emotional. Er habe ihr den Rücken gestärkt und in den schwersten Stunden Leichtigkeit in den Alltag gebracht.

Trotz der vielen Operationen stand Olivia bald wieder vor der Kamera. In einem Interview mit Los Angeles Times berichtete sie über intime Szenen in "Your Friends & Neighbors" an der Seite von Jon Hamm (55). "Ich war wirklich nervös, irgendwelche Sexszenen zu drehen, weil ich viele Narben habe", sagte die Schauspielerin. Mit Unterstützung einer Intimitätskoordinatorin sei sie Schritt für Schritt sicherer geworden. "Ich bin meinem Körper so dankbar, weil er mich da durchgebracht hat", erklärte Olivia. Persönliche Unterstützung erhielt sie in den vergangenen Monaten auch aus ihrem Freundeskreis. Bei einem Auftritt in Los Angeles erzählte sie von einem bewegenden Rat ihrer Freundin Shannen Doherty (†53) kurz vor deren Tod, der ihr Kraft gegeben habe. Abseits der Arbeit konzentriert sich die Schauspielerin gemeinsam mit John auf das Familienleben mit Malcolm und Méi – Momente, die für alle besonders wichtig geworden sind.

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Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2025

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Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024

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