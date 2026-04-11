Beim Dreh: Mann wollte nicht von Olivia Munn gerettet werden

Olivia Munn (45) hat in der "Drew Barrymore Show" eine Geschichte über Sexismus am Set geteilt, die zeigt, wie schwer es Frauen in Hollywood teilweise noch immer haben. Die Schauspielerin berichtete am Mittwoch gegenüber Moderatorin Drew Barrymore (51) von einem Dreh, bei dem sie eine Polizistin spielte und in einer Szene die Figur ihres männlichen Co-Stars retten sollte. Laut Drehbuch kämpften beide in einem Bunker gegen Feinde und bewachten jeweils eine Seite. Olivias Figur sollte schließlich einen Gegner erschießen, der dabei war, ihren Partner von hinten anzugreifen. Doch als die Szene gedreht werden sollte, weigerte sich ihr Co-Star plötzlich vehement, von einer weiblichen Figur das Leben gerettet zu bekommen.

Olivia erzählt, dass die Dreharbeiten dadurch rund 45 Minuten unterbrochen wurden. Während alle versuchten, die Situation zu klären, stritt der Kollege weiter mit dem Regisseur und wiederholte immer wieder: "Sie kann mich nicht retten. Wir machen das nicht." Laut Olivia hatte der Mann überraschend wenig Hemmungen, seinen durchaus fragwürdigen Standpunkt vor versammelter Mannschaft kundzutun. Um die Szene doch noch in den Kasten zu bekommen, ergriff die 45-Jährige schließlich selbst die Initiative. Sie schlug vor, dass der Angreifer es direkt auf sie abgesehen haben könnte, sodass sie sich nur selbst verteidigt. Diese Variante habe der Co-Star letztlich akzeptiert.

Aufgrund solcher Erfahrungen achtet Olivia heute genau darauf, welche Rollen sie annimmt. "Ich habe mir so viele verschiedene Drehbücher angesehen, und oft werden Frauen auf eine ziemlich nörgelnde Art dargestellt", erzählte die New Girl-Schauspielerin weiter. Sie habe sich früh in ihrer Karriere entschieden, nur noch Projekte zu machen, bei denen ihre Figur eine eigene Geschichte hat und auch existieren würde, wenn die männliche Hauptfigur nicht vorhanden wäre. Privat spielte für Olivia in den vergangenen Jahren vor allem ihr Familienleben eine große Rolle: Nach ihrer Brustkrebsdiagnose fand sie mit Unterstützung von Partner John Mulaney (43) und ihren gemeinsamen Kindern Schritt für Schritt zurück zu mehr Selbstvertrauen – ein Prozess, über den sie inzwischen offen spricht.

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Instagram / oliviamunn Olivia Munn, Oktober 2024

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Getty Images Olivia Munn bei der "All In: Comedy About Love By Simon Rich" Gala 2024

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Instagram/oliviamunn Olivia Munn mit ihrer Tochter Méi June, August 2025

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