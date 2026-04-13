Prinzessin Kates Worte stärkten Olivia Munn im Krebskampf

Olivia Munn (45) hat sich berührt gezeigt von Worten, die Prinzessin Kate (44) öffentlich über ihre eigene Krebserfahrung geäußert hat. Die Schauspielerin, die im April 2023 die Diagnose Brustkrebs erhielt, sprach jetzt gegenüber dem Magazin People in einem exklusiven Interview am Rande eines Presseevents für die zweite Staffel der Apple-TV-Serie "Your Friends & Neighbors" offen darüber, wie sehr sie die Aussagen der Prinzessin von Wales getroffen haben. Für Olivia war es ein befreiender Moment, der ihr das Gefühl gab, mit ihren Erfahrungen nicht allein zu sein.

Konkret geht es dabei um die Zeit nach der eigentlichen Krebsbehandlung: Olivia kämpft seitdem mit teils harten Nebenwirkungen der Medikamente, die sie aufgrund der Aggressivität ihrer Erkrankung nehmen muss – darunter Erschöpfung, Stimmungsschwankungen und Gliederschmerzen. Besonders belastend empfand sie, dass keine ihrer Freundinnen, die eine ähnliche Behandlung durchliefen, von vergleichbaren Symptomen berichteten. "Ich dachte, ich bin die Einzige, die das durchmacht", so die Schauspielerin. Das änderte sich, als sie Kates Worte hörte: "Kate Middleton hat neulich darüber gesprochen, und sie hat es so präzise ausgedrückt – das hat mich wirklich berührt und mir so viel Frieden gegeben, weil ich endlich Worte dafür hatte." Kate hatte erklärt – und Olivia paraphrasierte dies –, dass nicht die großen Dinge das Schwierigste seien, sondern die Behandlung danach. "Und ich dachte: 'Oh, jemand anderes fühlt das auch'", beschrieb die Schauspielerin ihren Aha-Moment.

Prinzessin Kate hatte ihre Krebsdiagnose im März 2024 öffentlich gemacht und im Anschluss bekannt gegeben, dass sie sich in Remission befindet. Bei einem Besuch im Colchester Hospital sprach sie offen über die Zeit nach der Therapie: "Du zeigst eine Art tapferes Gesicht, Stoizismus während der Behandlung. Die Behandlung ist vorbei, und dann ist es wie: 'Ich kann weitermachen, zum Normalen zurückkehren' – aber tatsächlich ist die Phase danach wirklich, wirklich schwierig." Olivia ist ebenfalls Mutter – sie hat einen Sohn mit ihrem Ehemann John Mulaney (43). Dass sie als öffentliche Person so offen über ihre Erfahrungen spricht, entspricht ihrer bisherigen Haltung zu ihrer Erkrankung, über die sie von Beginn an transparent kommuniziert hat.

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Getty Images Olivia Munn, Schauspielerin

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