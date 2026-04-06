Kylie Kelces Erziehungsstil beeindruckt Olivia Munn zutiefst

Olivia Munn (45) hat in der Sendung "Today With Jenna & Sheinelle" über Kylie Kelce (34) gesprochen und dabei deren Erziehungsstil in den höchsten Tönen gelobt. Die Schauspielerin zeigte sich am Dienstag begeistert von der Art und Weise, wie die Podcasterin ihre vier Töchter gemeinsam mit ihrem Ehemann Jason Kelce (38) großzieht. Olivia bezog sich dabei auf einen kürzlichen Auftritt von Kylie im Podcast "Sunday Sports Club", in dem diese über ungebetene Ratschläge von fremden Menschen sprach. "Sie hat darüber geredet, wie sie eher streng als sanft erzieht, was ich bevorzuge, und es ist schöner. Sie hat so viele Kinder. Sie macht es richtig", schwärmte Olivia in der Sendung.

Kylie hatte im Podcast deutlich gemacht, wie sehr sie unaufgeforderte Erziehungstipps von Fremden nervt. "Es ist dasselbe wie ungebetene Mütterratschläge, wenn Leute dich mit deinem Kind sehen und sagen: 'Es sollte eine Mütze aufhaben.' Du solltest dich um deinen eigenen verdammten Kram kümmern", erklärte sie. Auch die Bemerkung über fehlende Socken kennt Kylie nur zu gut: "Die drei Paare, die ich mitgebracht habe, hat sie bereits weggeworfen." Olivia kann solche Situationen gut nachvollziehen und berichtete von ähnlichen Erfahrungen mit ihren eigenen Kindern Malcolm und Méi, die sie mit ihrem Ehemann John Mulaney (43) hat. "Ich denke nicht, dass die Leute verstehen, wie schwer es ist, ein Kind dazu zu bringen, eine Jacke zu tragen", sagte die Schauspielerin.

Das Leben als Mutter empfindet Olivia oft als herausfordernd, besonders wenn ihr Mann viel unterwegs ist. In einer früheren Ausgabe der Sendung "Today With Jenna & Friends" hatte sie von einem besonders schwierigen Moment in New York berichtet, als sie allein mit ihren beiden Kindern war. "Mein Dreijähriger hat seine Grenze erreicht. Es gab Schreien, Weinen und er sagte Dinge zu mir, bei denen meine Gefühle verletzt wurden", erinnerte sie sich. Die Situation eskalierte, als ihr Sohn aus Eifersucht nicht wollte, dass sie sich um ihre Tochter kümmert. "Ich bin einfach weinend zusammengebrochen – ein Weinen, wie ich es noch nie geweint habe. Ich war so verzweifelt", gestand Olivia. Trotz dieser schwierigen Momente findet sie Unterstützung in den sozialen Medien, wo sie hilfreiche Ratschläge zum Thema Elternschaft erhält.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Kylie Kelce und Olivia Munn

Anzeige Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Töchtern

Anzeige Anzeige

Instagram / johnmulaney Olivia Munn und John Mulaney mit Sohn Malcolm Hiệp und Tochter Méi, September 2024