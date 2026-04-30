"Mission: Impossible"-Star Ving Rhames kollabiert beim Essen

Schockmoment um Hollywoodstar Ving Rhames (66): Der Schauspieler, bekannt aus der Mission: Impossible-Reihe, ist am Mittwoch in einem Restaurant in North Hollywood zusammengebrochen. Wie TMZ berichtet, war Ving gemeinsam mit seiner Familie im Granville-Restaurant, als Anwesende bemerkten, dass er am Tisch immer wieder wegzunicken schien. Der 66-Jährige soll das Bewusstsein dabei mehrfach verloren haben. Alarmierte Sanitäter brachten ihn umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus.

Nach Angaben der Los Angeles Fire Department ging am Nachmittag ein Notruf wegen eines medizinischen Notfalls bei einem Mann in den Sechzigern ein. Die Einsatzkräfte bestätigten, dass der Betroffene in ein Krankenhaus transportiert wurde. TMZ berichtet unter Berufung auf einen Sprecher des Schauspielers, Ving sei überhitzt gewesen, solle aber wieder stabil sein und vorerst zur Beobachtung in der Klinik bleiben. Wie lange der "Mission: Impossible"-Liebling noch im Krankenhaus überwacht wird und wann er entlassen werden kann, ist bisher nicht bekannt.

Ving feiert im Mai seinen 67. Geburtstag und blickt auf eine jahrzehntelange Karriere in Hollywood zurück. Einem breiten Publikum wurde er vor allem durch seine Rolle als Luther Strickell in der "Mission: Impossible"-Filmreihe an der Seite von Tom Cruise (63) bekannt. Unvergessen ist auch seine Darstellung des Verbrecherbosses Marsellus Wallace in Quentin Tarantinos (63) Kultfilm "Pulp Fiction".

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Imago Ving Rhames bei der Premiere von "Uppercut" in der Kulturbrauerei, Berlin, 17.01.2025

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Bryan Bedder/Getty Images Ving Rhames bei der Premiere von "Mission: Impossible III"

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Vince Bucci/Getty Images Ving Rhames bei der Premiere von "Chuck & Larry – Wie Feuer und Flamme"

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