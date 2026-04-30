Ohne Blake: Ryan Reynolds alleine auf dem roten Teppich

Ryan Reynolds (49) hat sich am Dienstag solo auf dem roten Teppich gezeigt – und das ausgerechnet in einer der turbulentesten Phasen für ihn und seine Familie. Bei einem FYC-Event für seine Dokumentarserie "Welcome To Wrexham" in Los Angeles war der Schauspieler ganz allein unterwegs. Seine Frau Blake Lively (38) blieb derweil zu Hause, denn sie bereitet sich auf einen brisanten Gerichtsprozess vor. Am 18. Mai muss die Schauspielerin Regisseur Justin Baldoni (42) gegenübertreten, dem sie unter anderem sexuelle Belästigung und das Organisieren einer Schmutzkampagne gegen sie vorwirft. Ryan präsentierte sich bei dem Event dennoch bestens gelaunt und lässig gekleidet – mit einem orange-weiß gestreiften Pullover über einem weißen T-Shirt und einer beigen Jeans.

Auf dem Event nutzte Ryan die Gelegenheit, um für seine Doku zu werben. Gegenüber ABC30 News schwärmte er von seinem Filmteam: "Was ich unglaublich schön finde, ist, dass sie sich, sobald sie in Wrexham angekommen sind, so sehr in die Stadt verlieben, dass es schwer ist, sie wieder herauszuholen." Er ergänzte: "Wir haben das Vertrauen der Stadt verdient, und die Belohnung dafür ist, dass die Menschen unglaublich offen sind." Beim Event traf Ryan auch auf Drehbuchautor Rob McElhenney (49), mit dem er gemeinsam den walisischen Fußballklub Wrexham AFC im Jahr 2021 gekauft hatte. Die fünfte Staffel der preisgekrönten Serie startet am 14. Mai auf FX und Hulu mit einer Doppelfolge.

Während Ryan die Werbetrommel für "Welcome To Wrexham" rührt, steht Blake kurz vor ihrer Aussage vor Gericht. Ihre Anwältin Sigrid McCawley erklärte laut Daily Mail, dass die 38-Jährige bereit sei zu testifizieren: "Blake hat sich auf diesen Prozess vorbereitet, es ist ein Moment, auf den sie lange gewartet hat, um ihre Stimme in diesem Gericht zu erheben." Blake und Ryan sind seit 2012 verheiratet und haben gemeinsam vier Kinder. Berichten zufolge erwägen die beiden derzeit sogar, die USA zu verlassen, um dem öffentlichen Druck rund um den Rechtsstreit zu entkommen.

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Getty Images Ryan Reynolds bei FXs "Welcome To Wrexham"-FYC-Event in Los Angeles, April 2026

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

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Getty Images Blake Lively verlässt nach einer Vergleichskonferenz im Fall zu "It Ends With Us" das Bundesgericht in New York