Heidi Klum sichert sich Mega-Deal von dieser Kleidungsmarke

Wieder einmal festigt Heidi Klum (52) ihre Spitzenposition in der Fashionbranche – und das vor allem in ihrer Heimat Deutschland. Das ehemalige Topmodel sichert sich jetzt einen Deal mit einer großen deutschen Modemarke. Wie Bild berichtet, tut Heidi sich mit der Marke s.Oliver zusammen. Ganze zwei Jahre soll sie das Gesicht der Casual-Kleidung sein, inklusive einer großen Werbekampagne. Heidi soll s.Oliver zu einem neuen Image verhelfen: Die Marke ist eigentlich bekannt für schlichte Alltagskleidung, will sich jetzt als modernes Fashionlabel neu erfinden. Der Fokus liegt auf mehr Emotionen, um neue Reichweite zu generieren. Und wer könnte da besser sein als Heidi. "[Heidi] ist eine starke Persönlichkeit mit internationaler Strahlkraft, klarer Haltung und hoher Relevanz", freut sich Johannes Rellecke, Co-CEO von s.Oliver.

Dass Heidi nicht nur mit High-Fashion-Labels zusammenarbeitet, ist kein Geheimnis. Die Germany's Next Topmodel-Jurychefin präsentierte in der Vergangenheit neben Luxusmarken auch Namen wie Calzedonia, L’Oréal oder New Balance. Mode habe für sie verschiedene Gesichter. "Mode ist mir nicht nur auf dem Catwalk wichtig. Ich will immer gut aussehen – ob chic oder casual", betonte die 52-Jährige laut dem Magazin. Es gehe aber nicht nur darum, gut auszusehen, sondern auch sich gut zu fühlen. Gerade mit s.Oliver verbinde sie viel. Die Marke begleite sie seit ihrer Jugend.

Heute ist Heidi aber nicht nur eines von Deutschlands bekanntesten Models, sondern vor allem das Gesicht von GNTM. Als Modelmama rief sie das Casting-Format seit Staffel eins. Mittlerweile läuft schon die 21. Staffel. Über die Jahre hat sich die Show sehr gewandelt – während anfangs unter jungen Frauen das klassische Model gesucht wurde, dürfen heute neben Frauen auch Männer ihr Glück versuchen. Vergangenes Jahr erklärte Heidi gegenüber Bild, dass die Erneuerungen bei GNTM mit den Veränderungen der Fashionbranche gekommen seien: "Was sich verändert hat, ist das Bild der Schönheit. Früher hat man eher nach schlanken Frauen gesucht, man machte das, was von der Modewelt vorgeschrieben wurde. Durch die Akzeptanz der Diversität hat sich das endlich gewandelt."

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Imago Heidi Klum bei der Pre-Grammy Gala 2026 in Beverly Hills

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Screenshot Modelmama Heidi Klum präsentiert ihren neuen Hund Fritz

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Joyn / Seven.One Heidi Klum bei "Germany's Next Topmodel" 2026