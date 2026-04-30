GNTM-Antonia und Louis' Romanze: Das ist daraus geworden

Aus dem wohl größten Flirt der aktuellen Germany's Next Topmodel-Staffel ist kein Pärchen geworden. Zwischen Antonia und Louis hatte es von Anfang an ordentlich geknistert – bereits in der ersten Woche der Sendung machten die beiden kein Geheimnis daraus, dass sie mehr als nur Freunde sind. Doch nun steht fest: Eine echte Beziehung haben die zwei Model-Newcomer nie geführt. In einem YouTube-Interview mit Ramon Wagner meldete sich Antonia jetzt zu Wort und räumte mit Gerüchten auf, die Romanze sei nur für die Kamera inszeniert gewesen: "Es war auf jeden Fall nicht gespielt. So ein Mensch bin ich auch gar nicht! Wir haben uns einfach sehr gut verstanden."

Der Grund für das Liebes-Aus ist schnell erklärt: Unterschiedliche Lebenspläne und räumliche Distanz standen einer gemeinsamen Zukunft im Weg. Antonia lebt in Köln, Louis dagegen im Landkreis Oldenburg. Hinzu kommt, dass sie ihren Auszug plant, während er weiterhin bei seinen Eltern wohnen möchte. "Wir haben in der Show auch darüber kommuniziert, was wir für unsere Zukunft wollen – wie wir uns sehen, wo wir wohnen, da wir nicht aneinander vorbeireden wollten. Uns war schon am Anfang klar, dass wir glauben, dass es nach der Show nicht funktionieren wird", erklärte Antonia. Obwohl sich beide zunächst vorgenommen hatten, es nach der Sendung wenigstens zu versuchen, scheiterte das schon in den Drehpausen: "In den Drehpausen kam es einfach nicht dazu, dass wir die Zeit gefunden haben, uns zu sehen. Ich persönlich mag es, wenn mein Partner mir nah ist." Auch Louis betonte gegenüber OKmag.de, dass die beiden die Sache von Beginn an entspannt angegangen seien: "Wir haben auch von Anfang an gesagt, dass wir das easy angehen und schauen, was passiert."

Trotz des ausgebliebenen Happy Ends herrscht zwischen den beiden kein böses Blut. Antonia bezeichnete Louis als einen "wunderschönen" Menschen, beide seien nach wie vor befreundet. Dass die Chemie zwischen den beiden jedoch unbestreitbar stimmte, hatte sich schon früh in der aktuellen Staffel abgezeichnet. Damals waren sie sich bei einer Foto-Challenge besonders nahegekommen und hatten dabei offen gezeigt, wie wohl sie sich miteinander fühlen – sehr zur Freude der Fans, die seither auf eine Liebesgeschichte gehofft hatten.

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ProSieben, ProSieben Collage: GNTM-Kandidatin Antonia und GNTM-Kandidat Louis

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ProSieben/Max Montgomery Louis und Antonia beim Kuss-Shooting von GNTM

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten Carsten, Anna, Julia, Aurélie und Louis beim Sed-Card-Shooting

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