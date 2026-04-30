So häufig sieht Pietro Lombardi seinen ältesten Sohn Alessio

Pietro Lombardi (33) gibt seinen Fans einen ehrlichen Einblick in seinen Familienalltag: In einer aktuellen Fragerunde auf Instagram möchte ein Follower wissen, ob er seinen ältesten Sohn Alessio (10) überhaupt noch sieht. Der Junge lebt bei Mama Sarah Engels (33), was bei einigen Fans offenbar für Unsicherheit sorgt. Der Sänger nutzt die Gelegenheit, um die Lage zu erklären, und betont, dass Vater und Sohn trotz getrennter Haushalte viel Zeit miteinander verbringen. "Klar, jede Woche. Plus jeden Tag FaceTime, telefonieren", verrät er.

Dass die Kommunikation mit seinem Sohn inzwischen so reibungslos funktioniert, führt Pietro auch darauf zurück, dass Alessio nun ein eigenes Handy besitzt. "Umso älter er wird, desto einfacher ist alles. Er hat sein eigenes Handy, kann anrufen, schreiben, alles wirklich super", so der ehemalige DSDS-Gewinner. Mit einem liebevollen Satz fasste Pietro zusammen, wie sehr sich sein mittlerweile zehnjähriger Sohn verändert hat: "Mein kleines Baby ist einfach ein großer Junge geworden."

Pietro Lombardi ist inzwischen dreifacher Vater: Sein ältester Sohn Alessio wurde 2015 geboren. Mit seiner Ex-Verlobten Laura Maria Rypa (30) bekam er außerdem die beiden Söhne Leano und Amelio. Bereits vor wenigen Wochen machte Pietro auf Instagram deutlich, wie wichtig ihm nicht nur die Zeit mit Alessio ist, sondern vor allem auch das Zusammensein aller drei Kinder. "Für mich gibt es nichts Schöneres, als wenn alle drei zusammen sind", schrieb er damals in einer Story.

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinem Sohn Alessio

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige Anzeige

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi mit seinen Söhnen

Anzeige