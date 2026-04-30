Paul Janke wird erneut "Der Bachelor": So reagieren die Fans

Paul Janke kehrt zurück – und das Netz dreht durch! Nachdem bekannt wurde, dass der 44-Jährige unter dem Titel "Der Bachelor – Pauls zweite Chance" erneut auf Liebessuche geht, überschlagen sich die Reaktionen der Fans im Netz. 14 Jahre nach seiner ersten Staffel verteilt der Realitystar also wieder Rosen bei RTL. Bewerbungen für seine neue Staffel sind bereits möglich – und die Begeisterung bei vielen Zuschauern ist schon jetzt riesig.

Unter einem Promiflash-Beitrag zur Rückkehr von Paul häufen sich die enthusiastischen Kommentare. "Spitze, endlich mal was Richtiges!", schreibt ein Fan. Ein anderer kommentiert begeistert: "Ist doch mal so etwas von cool!" Besonders kreativ zeigt sich eine Userin, die schreibt: "Ich finde das toll. Würde von ihm gerne die Rose nehmen. Ja, mein Name ist Rosemarie – passt doch." Auch der offizielle Bachelor-Account von RTL meldete sich zu Wort: "Das stand sicher nicht auf eurer Bingocard!" Neben all dem Jubel gibt es aber auch Nutzer, die sich fragen, an welche Zielgruppe sich die Staffel richten wird: "Ist er jetzt für die älteren Damen da, oder für die goldenen Damen im Format?", fragt ein User augenzwinkernd. Noch witziger wird es bei einem anderen Kommentar: "Claudia Obert ist schon ganz wuschig!"

Paul gilt für viele als der "Ur-Bachelor", das Gesicht des Formats schlechthin – auch wenn er nicht der erste RTL-Bachelor war. Die Ehre gebührt Marcel Maderitsch, der 2003 als allererster Rosen an seine auserwählten Ladys verteilte. Paul war 2012 erstmals als Bachelor zu sehen und avancierte schnell zu einem der bekanntesten Gesichter des deutschen Reality-TV. Seither war er auch als Moderator und Schauspieler aktiv. Nun bekommt er bei RTL die Gelegenheit, dort weiterzumachen, wo er vor über einem Jahrzehnt aufgehört hat – diesmal unter dem Versprechen einer zweiten Chance auf die große Liebe.

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IMAGO / BOBO Paul Janke, ehemaliger Bachelor

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RTL / Frank Beer Paul Janke bei "Bachelor in Paradise"

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Imago Paul Janke, ehemaliger Bachelor