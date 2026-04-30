Partnerwechsel: Das sind die "Let's Dance"-Duos und Tänze

In der achten Show von Let's Dance wird es für die Promis intensiver denn je: Erstmals müssen alle Kandidaten zwei Einzeltänze aufs Parkett legen – einen davon sogar mit einem neuen Profi an ihrer Seite. RTL sorgt damit am Freitagabend ab 20.15 Uhr live für reichlich Überraschungen. Neben den Stamm-Duos gibt es einen großen Partnertausch, bei dem unter anderem Milano (27), Ross Antony (51) und Gustav Schäfer (37) ihre Profis tauschen. Für zusätzliche Spannung sorgen zwei Männerpaare, die an den Start gehen. Getanzt wird von Samba über Paso Doble bis Salsa – zu Hits von NSYNC, ABBA, Shirin David (31), Take That und vielen mehr. Doch auch an diesem Abend wird ein Promi wieder seine Tanzschuhe einpacken und die Show verlassen müssen.

Zunächst treten die Stars noch mit ihren gewohnten Partnern an: Joel Mattli und Malika Dzumaev (35) präsentieren einen Slowfox zu "Tearin’ Up My Heart" von NSYNC, Nadja Benaissa (44) und Vadim Garbuzov (38) tanzen einen Tango zu "Sin Rumbo" von Otros Aires. Schlagzeuger Gustav Schäfer versucht sich mit Anastasia Maruster an einer Samba zu "Cuban Pete" von Mambo Companeros, während Ross Antony und Mariia Maksina (28) mit einem Jive zu "Waterloo" von ABBA für Partystimmung sorgen sollen. Rapper Milano steht mit Marta Arndt (36) für eine Samba zu "Sua Cara" von Major Lazer, Anitta und Pabllo Vittar (31) in den Startlöchern. Außerdem wollen Anna-Carina Woitschack (33) und Evgeny Vinokurov (35) mit einem Paso Doble zu "Malagueña" von Paco de Lucia punkten, bevor Jan Kittmann und Kathrin Menzinger (37) mit einer Samba zu "Trashin’ the Camp" aus "Tarzan" die Jury überzeugen möchten.

Beim anschließenden Partnerwechsel werden die Karten komplett neu gemischt. Joel tanzt seinen zweiten Auftritt als Paso Doble zu "Fire" von Barnes Courtney mit Patricija Ionel (31), während Nadja mit Massimo Sinató (45) einen Jive zu "Something’s Gotta Hold On Me" von Christina Aguilera (45) zeigt. Gustav bildet mit Zsolt Sándor Cseke (38) eines der Männerpaare und präsentiert einen Paso Doble zu "Wild Boys" von Duran Duran, Ross tanzt mit Alexandru Ionel (31) eine Salsa zu "Micaela" von Sonora Caruseles – ebenfalls als Männerduo. Milano wechselt zu Vika Sauerwald und zeigt einen Langsamen Walzer zu "Love Ain’t Here Anymore" von Take That. Anna-Carina tritt mit Valentin Lusin (39) im Charleston zu "Bauch Beine Po" von Shirin David an, während Jan mit Ekaterina Leonova (39) einen Wiener Walzer zu "I Am Your Man" von Seal (63) tanzt. Wer die spannend gemischten Paare und bunten Performances verpasst, kann alle Folgen im Anschluss bei RTL+ streamen.

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