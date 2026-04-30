Bestätigt: Daran starb "Melrose Place"-Star Patrick Muldoon

Vergangene Woche wurde der Tod von Patrick Muldoon (†57) bekannt. Nun werden die Dokumente der Gerichtsmedizin veröffentlicht und geben Einblick in die Todesursache des Schauspielers. Hauptursache für seinen Tod war demnach ein Herzinfarkt, wie People berichtet. Gleichzeitig ist aber auch aufgeführt, dass Patrick an einer Lungenembolie und einer Gerinnungsstörung als Grunderkrankung litt. Bei einer Gerinnungsstörung handelt es sich um eine erblich bedingte Krankheit, die Probleme bei der Bildung von Blutgerinnseln zur Folge hat. Neben der Todesursache geht aus den Dokumenten hervor, dass Patrick bereits am 28. April eingeäschert wurde.

Patrick starb rund eine Woche zuvor völlig unerwartet. Wie Daily Mail wenig später berichtete, sei es dem "Melrose Place"-Darsteller eigentlich gutgegangen. Seine Schwester Shana erzählte dem Magazin, dass er lediglich duschen wollte. Als seiner Partnerin auffiel, dass er ungewöhnlich lange brauchte, schaute sie nach dem Rechten. Sie war diejenige, die ihn leblos am Boden fand. "Sie rief den Notruf an und versuchte, ihn zurückzuholen, dann kamen die Sanitäter. Meine Eltern waren bei uns zu Hause, wir alle sind hingelaufen. Aber als wir ankamen, war er bereits gegangen", erinnerte Shana sich.

Patricks Tod mit nur 57 Jahren löste in Hollywood Trauer aus. Seine Kollegen bekundeten im Netz ihr Beileid. Darunter auch Denise Richards (55), mit der der US-Amerikaner in der Vergangenheit eine Beziehung führte. Die beiden hatten immer ein gutes Verhältnis und wie ein Insider berichtete, traf Patricks Ableben die Schauspielerin wie ein Schlag. "Patrick war der Ex, zu dem sie das beste Verhältnis hatte. Es gab immer großen gegenseitigen Respekt", meinte die Quelle. Auch Denises Töchter Lola Rose (20) und Sami Sheen (22) meldeten sich im Netz. "Ich dachte, du wärst derjenige, der für immer in unserem Leben sein sollte. Wenn ich an meine Kindheit denke, denke ich immer an dich, Pat", schrieb Lola. Ihre Schwester Sami erinnerte sich bei Instagram: "Patrick war jemand, den jeder liebte. Er war so schlagfertig und bescheiden, hat aber trotzdem immer dafür gesorgt, dass alle wussten, dass er ein Rockstar ist, und er hat sich nie darum gekümmert, was andere über ihn dachten."

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Imago Patrick Muldoon, März 2026

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Getty Images Patrick Muldoon bei einem Best Buddies Celebrity Bowling Event im Pinz Bowling Center in Studio City, Dezember 2025

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Imago Patrick Muldoon und Denise Richards bei den Saturn Awards 2026