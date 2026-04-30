TV-Geschichte geschrieben? Stephen King empfiehlt Serie

Horrorlegende Stephen King (78) hat auf der Plattform Threads eine klare Empfehlung für alle Fans anspruchsvoller TV-Serien ausgesprochen: Die Copserie "The Shield" sei ein absolutes Muss. Dem Autor zufolge hat die Serie, die ab 2002 beim US-Sender FX lief, das Fernsehen nachhaltig verändert. "'The Shield' veränderte das Fernsehen dadurch, dass die Hauptfigur ein Antiheld war und die Serie eine fortlaufende Geschichte erzählte", schrieb er. Zwar seien "Die Sopranos" früher da gewesen, doch da HBO ein Pay-TV-Sender gewesen sei, hätten die meisten amerikanischen Haushalte FX im Paket gehabt und damit leichter Zugang zu "The Shield" gehabt.

Worum es geht? "The Shield" folgt dem korrupten Cop Vic Mackey, gespielt von Michael Chiklis (62), der als Leiter einer Spezialeinheit in Los Angeles zu brutalen Mitteln greift und Grenzen überschreitet. Entwickelt wurde die Serie von Shawn Ryan und sie brach früh mit Konventionen: Statt abgeschlossener Fälle dominieren übergreifende Handlungsbögen und ein roher Handkamera-Stil.

Auch John Landgraf, langjähriger Chef von FX, sieht "The Shield" als wegweisend. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Serie sagte er 2022 in einem Interview mit Entertainment Weekly: "'The Shield' veränderte buchstäblich das Gesicht des Fernsehens. Es eröffnete eine völlig neue Bandbreite kreativer Möglichkeiten." Stephen ist dafür bekannt, seine Eindrücke zu Büchern, Filmen und Serien direkt mit seiner Community zu teilen. Genau solche spontanen Tipps sorgen regelmäßig dafür, dass ältere Favoriten erneut Aufmerksamkeit bekommen.

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Getty Images Stephen King 2024

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Imago Michael Chiklis und Walton Goggins in einer Szene aus "The Shield"

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Scott Eisen/Getty Images for Warner Bros. Stephen King bei einem Screening von "Es" in Maine 2017