Von Elevator Boy Bene Schulz? Kayla Shyx verkündet Trennung

Kayla Shyx hat ihren Fans in einem neuen YouTube-Video ein persönliches Update gegeben – und dabei eine überraschende Neuigkeit enthüllt: Die 24-jährige Influencerin ist wieder solo. Während sie sich vor der Kamera schminkt, spricht sie offen über ihren aktuellen Gefühlszustand und macht dabei keinen Hehl aus ihrem Herzschmerz. Gleichzeitig werden Spekulationen über eine mögliche Trennung von Elevator Boys-Mitglied Bene Schulz laut, auch wenn Kayla selbst dazu kein Wort verliert.

"Leute, ich habe einen Heartbreak", sagt die Influencerin direkt zu Beginn des Videos. Sie erklärt weiter: "Ich bin das erste Mal in einer sehr, sehr langen Zeit in keiner Beziehung." Seit Ende ihrer Teenager-Jahre sei sie eigentlich durchgehend in Beziehungen gewesen. Vorerst soll das auch so bleiben – zumindest in umgekehrter Hinsicht. "Ich will auch jetzt erstmal keine Beziehung", betont sie. Trotz des Liebeskummers blickt Kayla nach vorne und fokussiert sich auf bevorstehende Projekte, darunter ihre erste eigene Tour. In den Kommentaren unter dem Video ließen die Spekulationen der Fans nicht lange auf sich warten. Ein Nutzer schrieb: "Oh no, der Elevator Boy ist weggefahren" – eine Anspielung, die viele als Hinweis auf Bene Schulz deuten.

Bereits seit einiger Zeit ranken sich Gerüchte um eine Beziehung der beiden. Fans hatten immer wieder auf gemeinsame Reisen und Videos in den sozialen Medien hingewiesen. Auch ein Musikvideo, das Kayla 2025 veröffentlichte, heizte die Gerüchteküche an – darin war ein Mann zu sehen, der Bene zum Verwechseln ähnlich sah. Offiziell bestätigt hatte Kayla die Beziehung jedoch nie, und auch jetzt äußert sie sich zu den Spekulationen nicht weiter.

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Getty Images Kayla Shyx, März 2022

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Getty Images Bene Schulz, Social-Media-Star

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Getty Images Kayla Shyx bei den About You Awards Europe 2022 in Mailand, Mai 2022

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