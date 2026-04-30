"Prominent getrennt": Gök & Rebecca packen über Trennung aus

Rebecca Ries und Göktug Göker fanden bei Temptation Island VIP zueinander – aus ihrer TV-Romanze wurde schnell Ernst. Doch das Glück stand unter hohem Tempo: Schon nach wenigen Wochen wurde Rebecca schwanger, Sohn Malik kam zur Welt. Statt Familienidylle folgte jedoch die Trennung. Jetzt begegnen sich die beiden bei Prominent getrennt wieder – und blicken schonungslos ehrlich auf das Scheitern ihrer Beziehung zurück. Rebecca macht deutlich, wie sehr sie die Situation überfordert hat: "Es ging alles viel zu schnell. Ich sage auch bis heute, dass die Schwangerschaft unsere Beziehung kaputtgemacht hat. Wenn ich so zurückdenke an 'Temptation Island', wie unsere Lovestory angefangen hat, dachte ich eigentlich wirklich, wir beide für immer. Es ist leider alles ein bisschen anders gekommen", erzählt die Reality-TV-Bekanntheit. Sie beschreibt, wie fremd sie sich selbst geworden sei: "Ich kannte mich selbst nicht, er kannte mich nicht. Ich war voller Hormone. Ich wollte keine Nähe mehr von ihm haben. Ich wollte nicht mal mehr, dass er mich anfasst."

Auch Gök zeigt sich ungewohnt offen, wenn es um die Gründe für das Liebes-Aus geht. Er räumt ein, dass die Beziehung von Anfang an nicht besonders stabil gewesen sei: "Ich brauche Liebe, ich brauche halt mehr Sex mit meiner Partnerin." Rebecca schildert wiederum, wie schlecht es ihr nach der Geburt ging: "Mir ging es nicht gut, und da ist mein letzter Gedanke, dass ich mit meinem Partner Sex habe, dass ich mit ihm kuschle oder irgendwas. Erwarte nicht, dass ich ins Bett gehe mit dir." Ihr Ex erinnert sich an Beleidigungen und wachsende Spannungen: Er habe gehofft, dass sich mit der Geburt ihres Sohnes alles ändern würde – doch stattdessen sei es nur schlimmer geworden. Schließlich zog er die Reißleine. Für Rebecca ein tiefer Einschnitt: "Das war schon ein sehr großer Stich ins Herz. Das ist schon nicht ohne, sechs Wochen nach der Geburt verlassen zu werden."

Gök beschreibt seine Entscheidung als Verzweiflungsreaktion – und berichtet, wie die Situation danach weiter eskalierte: "Dann hieß es: Der böse, böse Gök. Sie war sauer, hat gesagt: 'Du wirst deinen Sohn nie wieder sehen.'" Wie sich die beiden Ex-Partner in den kommenden Wochen in der Villa verstehen werden, bleibt abzuwarten. Ein Liebes-Comeback schließt der ehemalige "Temptation Island VIP"-Verführer jedoch aus: "Es ist einfach zu viel passiert. Und ich bin der Meinung, sie wird sich auch einfach nicht ändern", stellt er klar. Rebecca hingegen scheint die Hoffnung nicht aufzugeben: "Ich sage schon, dass ich ihn noch liebe. Mein großer Wunsch wäre eigentlich, dass wir wieder zueinander finden. Ich werde ihn immer lieben – weil er immer der Vater von meinem Sohn sein wird."

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RTL / Africa Vumazonke Göktug Göker und Rebecca Ries, "Prominent getrennt"-Kandidaten

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Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

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Instagram / goektugoeker Gök und Rebecca Ries, TV-Bekanntheiten